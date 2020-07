Heute endet der außerordentliche Zivildienst

Im März waren drei Maßnahmen gesetzt worden: Der bestehende Zivildienst wurde verlängert, Zivildiener wurden in Corona-relevante Einrichtungen (Krankenanstalten, Rettungswesen, Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Altenbetreuung, Gesundheitsvorsorge) versetzt und ehemalige Zivildiener aufgerufen, sich freiwillig zu melden. Am 1. April haben rund 3500 außerordentliche Zivildiener ihren Einsatz begonnen. 1500 davon waren Zivildiener, deren Dienst um drei Monate bis Ende Juni verlängert wurde, rund 2000 waren ehemalige Zivildiener, die sich freiwillig gemeldet haben. Am 1. Mai begannen 1000 weitere außerordentliche Zivildiener den Dienst.

Mit heutigem Tag beenden nun die letzten 755 freiwilligen außerordentlichen Zivildiener ihren Einsatz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.