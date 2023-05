Heuer 3808 "Außerlandesbringungen"

Diese Zahlen präsentierte ÖVP-Innenminister Gerhard Karner am Dienstag in Wien. Karner bekräftigte dabei erneut, dass das "Asylsystem glaubwürdig" bleiben müsse. Rund 510.000 Ukrainer würden sich aktuell in der Grundversorgung in Österreich befinden. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sei der Kampf gegen Asylmissbrauch besonders wichtig, betonte Karner. "Damit wir jenen helfen können, die unsere Hilfe wirklich brauchen."

Rund die Hälfte der heurigen Außerlandesbringungen erfolgte freiwillig, die andere Hälfte zwangsweise. "Fast 45 Prozent in dieser Gruppe seien laut Innenminister strafrechtlich verurteilt. Außerdem hätten sich bis Ende April 2023 rund 14.297 Personen dem Verfahren entzogen und Österreich selbstständig wieder verlassen. Im gesamten Vorjahr hatte es insgesamt 12.550 Ausreisen gegeben. 64 Prozent der Betroffenen reisten freiwillig aus, 36 Prozent waren zwangsweise Außerlandesbringungen.

Karner ging neben der Präsentation auch auf die aktuellen Entwicklungen in Ungarn ein und betonte, dass die "Operation Fox" – also die Zusammenarbeit österreichischer und ungarischer Polizisten auf ungarischem Staatsgebiet – fortgesetzt werde. "Die Zusammenarbeit ist notwendig und unerlässlich", so Karner. In der Nacht auf Montag seien die Grenzkontrollen verstärkt worden, weitere Maßnahmen behalte man sich vor.

In Ungarn hält man weiter an der Praxis, verurteilte ausländische Schlepper vorzeitig zu entlassen, fest. Der Staatssekretär im Innenministerium, Bence Rétvári, sieht dabei die Verantwortung bei Brüssel. Ungarn habe diese Entscheidung treffen müssen, weil die EU keinen Beitrag zu den Kosten des Grenzschutzes leiste, Ungarn jedoch zugleich mit Überlastung seiner Gefängnisse bestrafe. 1,5 Milliarden Euro habe Budapest seit 2015 für den Grenzschutz ausgegeben. Bisher sei lediglich ein Prozent dieser Summe durch die EU gedeckt worden.

