Hofburg-Wahl: Marco Pogo wirbt um Unterstützung

Im Wiener Lokal „Addicted to Rock“ kündigte am Montag der Chef der Bierpartei Marco Pogo seine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl an. Einige gaben sich bei der Pressekonferenz als Journalisten aus – schließlich gab es Gratisbier.

Marco Pogo ist ein Tausendsassa: Er ist Musiker, hat ein abgeschlossenes Medizinstudium, ist Bierbrauer und in Simmering Bezirksrat. Üblicherweise trägt er eine schwarze Lederjacke und Sonnebrille, dem Anlass entsprechend kam er im Anzug. „Sehr geehrte Damen und Herren und alle Menschen dazwischen“, begann der 35-Jährige. „Heute ist es Zeit, Fahne zu bekennen.“

Pogo will bei der Bundespräsidentenwahl antreten, dafür muss er 6000 Unterstützungserklärungen sammeln. Kein einfaches Unterfangen, wie er ausführte. Seine Unterstützer müssen auf ihr Heimatgemeindeamt und die Erklärung in Papierform ausfüllen, online ist dies nicht möglich. Die Bürokratie sei zu hoch, ansonsten befürwortet er, dass „nicht jeder dahergelaufene Punk für den Bundespräsidenten“ kandidieren könne.

Video: Das Statement von Marco Pogo

Als Kultfigur Marco Pogo kann er nicht antreten, er muss unter seinem bürgerlichen Namen Dominik Wlazny um Unterstützung werben. Budget für einen Wahlkampf ist keines vorhanden, er dürfte wohl auf social media und die alternative Szene hoffen.

Wieso er ohne Aussicht auf Erfolg kandidiert? „Ich bin selbst unzufrieden mit der politischen Richtung in diesem Land. Ich möchte für ein anderes Österreich kämpfen“, sagte er. An Amtsinhaber Alexander Van der Bellen übte er leise Kritik. Wenn Leute das Land mit einem Selbstbedienungsladen verwechseln, müsse man sagen: „Jungs, die Party ist vorbei.“

Bisher wurde noch kein Termin für die Bundespräsidentenwahl festgelegt. Wahlvorschläge inklusive der nötigen Unterstützungserklärungen müssen spätestens am 37. Tag vor dem Wahltag vorgelegt werden. Regierung und Hauptausschuss fixieren den Termin: Aktuell kursiert der 9. Oktober.