Herbert Kickls Stunde: Diskretes Treffen mit dem Bundespräsidenten

Es war eine Premiere mit Folgen: Die FPÖ verzeichnete am vergangenen Wahlsonntag erstmals Platz eins mit dem höchsten jemals erzielten Wert von 28,85 Prozent der gültigen Stimmen.

Daher war es logisch, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitagnachmittag Herbert Kickl als ersten der Obleute aller im Nationalrat vertretenen Parteien empfing.

Das barock eingerichtete Maria-Theresien-Zimmer in der Hofburg ist ein Raum, in dem die Geschichte der Zweiten Republik geschrieben wurde – und wird. Dort wurden vom UN-Generalsekretär abwärts viele Staatsgäste empfangen, dort gelobt der Bundespräsident die Bundesregierung an.

Herbert Kickl hofft, dass er von Van der Bellen bald als "Volkskanzler" (Eigenbeschreibung) in sein Amt eingeführt wird. Aber so weit ist es noch lange nicht.

Jetzt werden einmal informelle Vorgespräche zu eventuellen Sondierungsgesprächen und späteren zielgerichteten Regierungsverhandlungen geführt.

Vor der Unterredung meinte Kickl, er habe "positive Erwartungen" an das Gespräch.

Nach der rund einstündigen Unterhaltung unter vier Augen hinter der berühmten Tapetentür gab es keine weiteren Statements. Kickl hat allerdings für morgen Vormittag eine Erklärung im FP-Medienzentrum in Wien angekündigt.

Für Van der Bellen war es nach einer Rede am Wahlsonntag und dem symbolischen Rücktritt der Regierung am Mittwoch der dritte Auftritt nach der Nationalratswahl. Im Rahmen des Termins am Mittwoch, bei dem er die Regierung auch mit der Fortführung der Verwaltung betraute, hatte der Bundespräsident angekündigt, zunächst mit allen Vorsitzenden Gespräche zu führen – und zwar "mit der nötigen Ruhe und in der nötigen Tiefe".

Das Verhältnis zwischen Kickl und Van der Bellen war in der Vergangenheit nicht von gegenseitigem Verständnis geprägt. Der Blaue hatte den 80-jährigen Bundespräsidenten abschätzig als "Mumie" und "senil" bezeichnet.

Weiterhin offen ist die Frage, ob Van der Bellen den FPÖ-Chef mit dem Regierungsbildungsauftrag ausstatten wird. Üblicherweise geht dieser an den Vorsitzenden der stimmenstärksten Partei. In der Vergangenheit hatte Van der Bellen verlauten lassen, Kickl den Auftrag nach einem Wahlsieg nicht automatisch zu erteilen.

Am Montag wird Van der Bellen Gespräche mit VP-Chef und Kanzler Karl Nehammer sowie mit dem SP-Vorsitzenden Andreas Babler führen, am Dienstag mit Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler.

