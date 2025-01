Herbert Kickl will mit Volkspartei "Weg der staatspolitischen Verantwortung gehen"

100 Tage nachdem FP-Chef Herbert Kickl bei der Nationalratswahl einen historischen Sieg eingefahren hatte, bekam er gestern nach dem Platzen der Gespräche zwischen VP, SP und Neos schlussendlich den Regierungsauftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. In einem Pressestatement wandte sich Kickl heute Nachmittag erstmals an die Öffentlichkeit. Fragen waren nicht zugelassen.

Die Österreicher hätten am 29. September eine Wahl getroffen, dabei die alte Regierung "massiv" abgewählt. Das Wahlergebnis sei uminterpretiert worden, es sei an einer "Regierung der Wahlverlierer gebastelt" worden. Er habe vorausgesagt, dass diese scheitern werde. Drei verlorene Monate hätten eine chaotische innenpolitische Situation verursacht. Die drei Regierungsverhandler hätten die Wähler getäuscht.

Die Realität sei, auch aufgrund des Budgetdefizits, nun eine andere. Das Land wurde in den vergangenen Jahren an die Wand gefahren. In Österreich gebe es aber nicht nur ein Budget- sondern auch ein Vertrauensdefizit, das die schwarz-grüne Bundesregierung verursacht habe. Deshalb wolle er nun mit dem Motto "Österreich ehrlich regieren" in eine neue Zeit aufbrechen.

Er und seine Partei wollen nun von der Spitze weg Verantwortung übernehmen. Wer nicht "ehrlich regieren" könne, der könne auch kein Partner für die Freiheitlichen sein. Kickl sei der festen Überzeugung, dass die Menschen eine Regierung bräuchten, die "ihr Gegner oder Schulmeister" sei sondern "ihr Werkzeug und Gegner".

Es sei möglich, dass viele nicht glücklich seien mit seiner "klaren, ehrlichen und direkten Form der Politik", sagte Kickl. Er sei jedoch so erzogen worden, diese Attribute brauche es auch wieder in der Politik, der im Zeichen eines "Kampfs für Österreich" stehen müsse.

Er wolle nicht um jeden Preis an die Macht, es sei nicht sein Lebenstraum Kanzler zu werden. Er verrichte nur seine demokratische Pflicht. Man müsse wieder Kraft und Optimismus entfalten, die Zeit sei eine schwierige.

Kickl gab zu, dass der Weg von Neuwahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit der für ihn einfachere gewesen, eine "sichere Bank". Das wäre allerdings der parteitaktische Zugang gewesen, er habe sich anders entschieden: Er wolle nun den "Weg der staatspolitischen Verantwortung gehen". Das sei notwendig, es gelte keine Zeit zu verlieren.



"Lasst uns endlich anfangen zu arbeiten für dieses Österreich", sagte Kickl. Ein politischer Feuerwehreinsatz sei nötig, anschließend ein "Wiederaufbau". Neue Wege, Zuversicht und Zusammenhalt sollten mit Hausverstand und "kerngesundem Patriotismus" gepaart werden. Er wolle die "Ärmel nun hochkrempeln".

Dazu brauche es aber auch einen Partner. Dieser müsse ähnliche oder gleiche Ziele verfolgen wie die Freiheitlichen, es gehe primär um Vertrauen. Viele würden ihn fragen, ob die Volkspartei es "Ernst mit ihm meine". Die Kehrtwende der VP habe ihn selbst überrascht, die Skepsis der Menschen sei deshalb begründet, auch aufgrund der negativen Erfahrungen. Kickl selbst gab zu, "einige Narben" der Volkspartei zu tragen.

Man dürfe aber niemanden absprechen, dass er dazulernen und einen neuen Anfang machen könne. Er sei "prinzipiell optimistisch" und könne verzeihen, deshalb "investieren wir jetzt Vertrauen". Das Augenmerk müsse nun der Zukunft gelten.

Seine Hand strecke er nun in Richtung von VP-Chef Christian Stocker aus. Das falle nicht leicht, aber es sei "ehrlich und professionell". Die Bevölkerung erwarte sich Zusammenarbeit, Befindlichkeiten würden nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dem ehrlichen Regieren müsse ein ehrliches Verhandeln vorangehen. Kickl verlangte "Evidenz" von der Volkspartei, wer die Wahl gewonnen und wer die Fehler der Vergangenheit verursacht hat.

Es brauche Politik für Veränderung und Wiederaufbau und den Beginn einer neuen Ära. Von der Volkspartei erwarte er nun Geschlossenheit. Sollte diese nicht vorhanden sein, würden die Verhandlungen augenblicklich abgebrochen.

Heute Abend tage das freiheitliche Parteipräsidium. Kickl werde diesem vorschlagen, in Verhandlungen mit der Volkspartei zu treten. In einem ersten Schritt soll es dann Gespräche in "sehr sehr kleinem Rahmen geben". Dabei soll herausgefunden werden, ob überhaupt genügend Übereinstimmungen zu finden seien. Den Bundespräsidenten würde er regelmäßig informieren.

