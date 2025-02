Herbert Kickl für "rasche Neuwahlen"

Um 20:15, also zur "Prime Time", nahm FP-Chef Herbert Kickl hinter den Mikrofonen in der Parteizentrale der FPÖ in Wien Platz. Es gab viel zu berichten nach dem Ende der Verhandlungen seiner Partei mit der Volkspartei und dem daraus resultierenden Zurücklegen des Regierungsauftrags bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Kickl besitze eine "klare Richtschnur" wenn es um Politik gehe: Mutig Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es nicht leicht fällt - das habe er heute auch getan. Eine Einigung mit der VP sei nicht möglich gewesen, zentrale Fragen seien nicht zu klären gewesen.

Er habe sich bei Van der Bellen bedankt, vor allem weil trotz ideologisch unterschiedlicher Zugänge eine vertrauensvolle Basis geherrscht habe. Zudem habe Kickl ihm Neuwahlen empfohlen.

Für 37 der 141 Tage seit der Nationalratswahl übernehme er die volle Verantwortung, in denen habe die FPÖ "alles versucht, um die Wahlversprechen zu erfüllen". Das Projekt sei aber mit dem Verhandlungspartner nicht umzusetzen gewesen. Den Verhandlungen ein Ende zu setzen "wenn es nicht mehr geht", sei Teil der "ehrlichen Politik".



Es brauche nun "klare Verhältnisse" anstatt eines "offenkundigen politischen Patts". Es dürfte kein "weiter wie bisher" geben", das sei keine taugliche Zukunftsstrategie. Eine neue Zielrichtung, ein Eintritt in eine bessere Zukunft sei nun gefragt. Dazu müsste sich in Sachen Asyl, Sicherheit und Migration jedoch einiges ändern. Auch der Umgang mit Steuergeld benötige ein "völlig neues Mindset". Leistung müsse belohnt werden, die Staatsbürgerschaft ein hohes Gut bleiben. Dieses könne man nur durch Asyl nicht erlangen.

Der Staat habe dem einzelnen Individuum zu dienen, und ihn zu hindern. Meinungsfreiheit, Kampf gegen Zensur und Selbstbestimmung waren weitere Punkte, die Kickl ansprach.

Unter einem pro-europäischen Kurs, wie ihn die VP gefordert hatte, verstehe Kickl zum Schutz der eigenen Bevölkerung "auch einmal Nein sagen zu können".

In den Verhandlungen mit der Volkspartei seien durchaus gute Kompromisse erzielt worden. Dabei bedankte er sich bei den Verhandlern, auch bei VP-Chef Christian Stocker. Er habe ihm heute auch seine Wertschätzung mitgeteilt.

In entscheidenden Fragen seien "unverzichtbare Weichenstellungen" aber nicht passiert. "Ich wünschte es wäre anders." Aber "zusammengeschusterte Kompromisse" könnten nicht das Ziel für Österreich sein. Sie würden auch kein "stabiles Fundament schaffen". Es gehe nicht um Ämter, auch er selbst habe nicht aus dem Motiv gehandelt, Bundeskanzler zu werden. Dafür hätte er seine Wähler "verraten" müssen, zu dem er nicht bereit gewesen sei.

Dann ging es Kickl um Aufklärung über das Scheitern: Es gebe Kräfte, die Kickl und den Freiheitlichen einen "Machtrausch" andichten wollen würden. Die Blauen hätten lediglich ihre Positionen in den Verhandlungen vertreten und dafür gekämpft.

In den vergangenen Wochen habe die VP nur über Posten sprechen wollen. Erst dann hätten die Schwarzen über Inhaltliches sprechen wollen. Er sei dem Partner sogar entgegengekommen. Hinter der Frage der Posten stehe aber auch die Frage "nach der inhaltlichen Position", für die der jeweilige Minister stehen würde. Deshalb sei auch das "Ringen in diesen Punkten so intensiv" gewesen.

Stocker habe Kickl mitgeteilt, dass Außen-, Innen-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium "unverzichtbar" gewesen seien. Zusätzlich wollte man dem Bundeskanzler die EU-Zuständigkeit entziehen. Begründet habe die VP die Verhandlungsposition mit der historischen Tradition.

Auch auf Kompromissvorschläge habe die Volkspartei nicht reagiert, sogar ihre Ressortwünsche auf die Landesverteidigung erweitert. Die VP hätte alle Ministerien aus der schwarz-grünen Koalition behalten wollen.

"Empfinden Sie eine Schieflage?"

"Wenn Sie das hören, empfinden Sie da nicht eine Schieflage?", fragte Kickl. Es stelle sich die Frage, wer denn ein Problem mit Machtdenken habe. Die Blauen seien es jedenfalls nicht. "Wir sind ja nicht aufgestanden vom Verhandlungstisch. Wir haben unseren Kompromissvorschlag überarbeitet und dann gab es ein Ministeriums-Übergewicht für die ÖVP".

Nur das Finanz- und Innenministerium seien blaue Bedingungen gewesen, alles andere Verhandlungssache. Beim Innenministerium habe man sogar einen Geheimdienst-Staatsekretär angeboten, "jemand der bekannt und frei von politischer Einflussnahme ist". Im Finanzministerium wollte man jenes Team an die Spitze bringen, die in den Verhandlungen "bestes Auskommen" miteinander gehabt hätten. Auch die EU-Agenden sei man bereit gewesen aus dem Kanzleramt herauszulösen.

Der heute von der ÖVP übermittelte Vorschlag sei ein schlechter gewesen, urteilt Kickl. Er habe in den vergangenen Wochen öffentliche Meldungen vermieden, um keine Unruhe in die Verhandlungen zu bringen. Jetzt sei es aber an der Zeit die Karten auf den Tisch zu legen, damit sich die Öffentlichkeit ein umfassendes Bild machen könne.

Kickl äußerte sich süffisant in Richtung ÖVP. Sollte sie wieder mit der SPÖ verhandeln, wäre dieser der schlechter platzierte Verhandlungspartner. Und hätte damit - der ÖVP-Logik folgend - das Recht viele wichtige Ressorts zu verlangen.

Er habe sich nicht verbogen, keine Wahlversprechen gebrochen, sagte Kickl. Er fürchtet, dass die anderen Parteien Neuwahlen verhindern wollen, um die FPÖ zu schwächen. Wie manch anderer seiner Parteikollegen stellt der FP-Chef in den Raum, dass es die ÖVP Parallelverhandlungen geführt habe.

