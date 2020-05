Heiße Kartoffel Corona-App: Bessere Version spätestens nächste Woche

Es ist eines der heikelsten Themen in der Bundesregierung: das breite Ausrollen einer App im Kampf gegen das Coronavirus. Damit sollen Personen gewarnt werden, die Kontakt mit einem nun Infizierten hatten. Die Sache ist datenschutzrechtlich umstritten und darum eine heiße Kartoffel, an der sich niemand in der Koalition die Finger verbrennen will.

Die App des Roten Kreuzes, "Stopp Corona", gilt als Pionier, mehr als 400.000 Mal wurde sie heruntergeladen. Um die volle Wirksamkeit zu entfalten, bräuchte es aber mehrere Millionen. Auch muss sie noch verbessert werden. Spätestens nächste Woche soll eine neue Version der App erscheinen, wie das Rote Kreuz bestätigt.

Dann werden die Handys direkt miteinander kommunizieren, nicht mehr über Server in Deutschland und der Schweiz. Das sei ein weiteres Argument für die Nutzung der App, sagen der Datenschutzaktivist Max Schrems und Thomas Lohninger von der Organisation epicenter.works, die die App schon im April analysiert, gelobt, aber auch Verbesserungsempfehlungen abgegeben haben.

OÖN-TV Sendung vom 05.05.2020 Die App ?Stopp-Corona? bleibt freiwillig, verspricht heute die Bundesregierung. 1.000 Seiten stark ist allein der Zwischenbericht der Polizei zur Ausbreitung des Virus in Ischgl. Er ist heute der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Und: In einem Funkloch in eine Schlucht gestürzt ? im Weißenbachtal bei Bad Ischl musste ein Pensionist stundenlang auf Hilfe warten.

Schrems warnt vor Big Data

Wann das Gesundheitsministerium so weit ist, um eine Kampagne für die App zu präsentieren, ist weiter offen. Am Montag war wieder eine Debatte über eine mögliche verpflichtende Nutzung entbrannt. Die Opposition vermutet solche Pläne der Regierung.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP) betonten gestern aber die Freiwilligkeit. Die App solle ein digitales Kontakttagebuch sein, so Anschober: "Es wird sie nur geben, wenn sie freiwillig ist, es keine Datenschutzbedenken gibt und es auch eine breite Allianz in der Bevölkerung dafür gibt." Die App könne eine wesentliche Unterstützung sein, man werde sich auch an internationalen Bemühungen orientieren, sagte Nehammer dazu.

Schrems kritisierte die ÖVP auf Twitter: Sie solle sagen, wenn sie die App "öffentlich hinrichten" wolle. Immer wieder werde aus dem türkisen Umfeld eine Diskussion um eine mögliche Verpflichtung ausgelöst, so Schrems. Das sei merkwürdig, so würden die Bürger von der App abgeschreckt. Schrems stellte in den Raum, dass die ÖVP letztlich doch eine Big-Data-Lösung anstrebe, also mit zentraler Speicherung von Daten, auf die eine Behörde zugreifen könne – anders als bei der App, bei der die Daten dezentral auf den Endgeräten gespeichert werden.

Aus VP-Kreisen wird dem heftig widersprochen, Kanzler Sebastian Kurz gehe es niemals um das Sammeln von Daten. Aus dem Kanzleramt gab es keine Stellungnahme, nur den Hinweis: Zur App sei alles gesagt, sie beruhe "auf dem Prinzip der Freiwilligkeit".

Google und Apple: Schnittstelle

Die IT-Konzerne Google und Apple arbeiten an einer gemeinsamen internationalen Lösung für eine Corona-App. Einerseits, damit der automatische Kontaktaustausch auch auf iPhones funktioniert, andererseits, damit nationale Apps interoperieren können. Die Konzerne wollen eine Schnittstelle grundsätzlich nur für eine App pro Land zur Verfügung stellen.

Das Rote Kreuz kooperiert bei der Entwicklung auch mit dem gemeinnützigen Verein "Novid20", der selbst eine Corona-App entwickelt hat. (az/eiba)

