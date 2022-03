Heinz Faßmann - Geograph und Ex-Bildungsminister an ÖAW-Spitze

Eine längere Abkühlphase gönnt sich der Ex-Bildungsminister damit nicht. Als parteifreier Ressortchef auf einem ÖVP-Ticket residierte der 66-jährige Geograph mit einer kurzen Unterbrechung von Ende 2017 bis Dezember 2021 am Minoritenplatz. Mit der ÖAW ist Faßmann schon lange verbunden.Wien. Bereits 1981 heuerte Faßmann am ÖAW-Institut für Demographie an. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter blieb er bis 1992 in der dortigen Kommission für Raumforschung tätig. Seit dem Jahr 2000 ist Faßmann Mitglied der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW. Seine Funktion als Direktor am Institut für Stadt- und Regionalforschung der ÖAW hat er für die Amtszeit als Minister ruhend gestellt. Ab 2000 war Faßmann außerdem Professor für Angewandte Geographie, Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien, wo er von 2011 bis 2017 auch als Vizerektor amtierte - seit dem Vorjahr ist er als Professor im Ruhestand.

Seine gesamte Schulzeit und sein Studium absolvierte der am 13. August 1955 in Düsseldorf geborene Wissenschafter in Wien. 1991 habilitierte er sich in den Bereichen "Humangeographie und Raumforschung". 1996 wurde Faßmann Professor an der Technischen Universität München, vier Jahre später kam aber der erneute Ruf an die Uni Wien. 2011 avancierte er dort zum Vizerektor für Personalentwicklung und internationale Beziehungen, später übernahm er die Agenden für Forschung und Internationales.

Inhaltlich beschäftigte sich der verheiratete Vater von zwei Kindern mit Themen wie der Rolle ausländischer Arbeitssuchender auf dem Arbeitsmarkt, mit Arbeitslosigkeit, der Entwicklung der Migration in Europa im Zeitverlauf, regionalen Identitäten oder dem Einfluss des Wohnorts auf die Bildungskarriere. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen auch die vergleichende Stadtforschung und -entwicklung. Der Frage nach dem "Einwanderungsland Österreich?" näherte sich der Geograph und Sozialforscher etwa in den 1990er-Jahren in einem Buch an. In jüngeren Forschungsprojekten beschäftigte er sich mit Werthaltungen und Erwartungen von Flüchtlingen in Österreich oder der Situation von neu angekommenen Geflüchteten aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan.

Im Dezember 2017 begann Faßmanns erste Amtszeit als Bildungsminister, die nach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Regierung im Frühjahr 2019 endete. Der Einstieg des 2,04 Meter-Mannes in die Politik erfolgte über die Experten-Schiene - schon als Integrations-Staatssekretär setzte der spätere Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf die anerkannte Expertise Faßmanns. 2010 wurde er Vorsitzender des Expertenrats im Integrationsministerium.

In dieser Funktion bemühte sich der Wissenschafter darum, Fakten in den Vordergrund zu stellen. Die Interpretation überließ er meist lieber der Politik - freilich mit Ausreißern. So trat er dafür ein, Eltern, die Kinder am Schulbesuch hindern, mit Sanktionen zu versehen. Auch warb er dafür, Lehrerinnen das Kopftuch zu verbieten.

Aus Faßmanns erster Amtszeit als Bildungsminister bleibt vor allem die Einführung von Deutsch-Klassen, das (vom VfGH später aufgehobene) Kopftuch-Verbot für Kindergarten-und Volksschulkinder sowie die frühere Verpflichtung zu Ziffernnoten in der Volksschule in Erinnerung. Im Hochschulbereich wurden in einzelnen Fächern neue Zugangsbeschränkungen eingeführt, umgekehrt stand Faßmann in Sachen Studiengebühren auf der Bremse.

Anfang 2020 übernahm Faßmann in der türkis-grünen Bundesregierung erneut das Bildungsministerium. Die zweite Amtszeit stand eindeutig im Zeichen der Covid-19-Pandemie und seinem Versuch, die Schulen möglichst offen zu halten. Letztlich gelang das erst zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt in der Pandemie durch die Einführung eines umfangreichen Testsystems, das auch Kritik auf sich zog. Die erntete Faßmann im Pandemiemanagement immer wieder: "Für die Kurzfristigkeit der Maßnahmen und auch der Informationsweitergabe bitte ich nachträglich nochmals um Nachsicht", erklärte er bei seinem Abschied.

Damals hob er auch hervor, für die Unis eine "ordentliche Budgetierung" erreicht zu haben. Außerdem sei ihm eine "Forschungspolitik aus einem Guss" gelungen. Dabei verwies er etwa auf die Umsetzung des lange geplanten Forschungsfinanzierungsgesetz, die bis ins Jahr 2030 reichende FTI-Strategie (Forschung, Technologie, Innovation, Anm.) und den FTI-Pakt für die aktuelle Drei-Jahres-Periode sowie steigende Budgets für Forschungsinstitutionen oder -förderer. Nicht ohne gewisse Ironie erscheint aus heutiger Sicht die Unterzeichnung der neuen Leistungsvereinbarung der ÖAW, die Faßmann im März 2021 als Bildungsminister mit Zeilinger geschlossen hat. Das Gesamtbudget von 428,5 Mio. Euro für die Jahre 2021-2023 wird er als ÖAW-Chef nun zu einem guten Teil selbst verwalten.