Heime: Nur noch ein Besucher pro Tag und Bewohner

Die entsprechende Verordnung tritt heute, Freitag, in Kraft. "Neuerliche absolute Besuchsverbote" in den Heimen wie im Frühjahr wolle man verhindern, sagen Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP).

Konkret sieht die Verordnung vor, dass ab heute pro Tag und Heimbewohner nur noch eine Person zu Besuch kommen darf, aus einem gemeinsamen Haushalt eine weitere Person. Besuche sind weiterhin nur im Zimmer , in einem eigens dafür eingerichteten Raum oder im Freien gestattet. Die Heimträger sollen tägliche Besuchszeiten festlegen, Besucher müssen während des gesamten Aufenthalts einen Mund-Nasen-Schutz tragen, am Eingang gibt es Gesundheitskontrollen.

Verordnung für Privatpartys

Auch der Verordnungstext für das am Mittwoch angekündigte "Partyverbot" liegt vor. Untersagt sind private Feiern mit mehr als sechs Personen auch in privaten "Anlagen und Anlagenteilen, die nicht für Wohnzwecke bestimmt sind" und nicht als "Wohnungen" gelten. Genannt werden Garagen, Carports, Werkstätten, Scheunen und Ställe sowie Vereinslokale. Veranstaltungen, an denen "ausschließlich im gemeinsamen Haushalt lebende Personen teilnehmen, bleiben zulässig".

