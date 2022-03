WIEN. Für den neuen Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) beginnt sein erster Arbeitstag gleich turbulent. Am Vormittag um 11 Uhr wird Rauch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Das Staatsoberhaupt befand sich wegen eines Kontakts mit einem Corona-Infizierten in Quarantäne. Mittlerweile wurde Van der Bellen mehrfach negativ getestet, die Angelobung kann nun wie geplant stattfinden. Am Nachmittag wird sich der frisch gekürte Minister im Zuge der