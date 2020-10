Heide Schmidt: 174 Seiten über Umwege und Ziele

"Ich seh das so" heißt ihr Buch, Untertitel: "Warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind" (Brändstätter Verlag, 174 Seiten).

Schmidt, geboren im Allgäu als Tochter sudetendeutscher Vertriebener, studierte in Wien und war bis 1988 in der Volksanwaltschaft. Seit 1973 war sie FPÖ-Mitglied und brachte es bis zur Stellvertreterin Jörg Haiders. 1993 verließ sie mit Gesinnungsfreunden die FPÖ und gründete das Liberale Forum. Nach einigen Wahlerfolgen scheiterte das LIF 1999 an der Vier-Prozent-Hürde, Schmidt verließ die Tagespolitik. Ein Comeback-Versuch 2008 war erfolglos.

Ihr Engagement in der FPÖ bezeichnet sie in ihrem Buch als einen "weiten Umweg". Sie beschreibt Haider als "Vorhut des Rechtsrucks in Europa". Er habe gezeigt, wie Populismus funktioniert.

"Endlich eine liberale Stimme"

Als sie begriff, dass sie zum Erfolg der ausländerfeindlichen FPÖ beitrug, zog sie die Konsequenzen: "Ich wollte endlich eine liberale Stimme etablieren, obwohl ich wusste, wie hart der Boden dafür ist." Also gründete sie das LIF.

Schmidt setzt sich – auch auf- grund eigener Erlebnisse – mit der multikulturellen Gesellschaft auseinander, wirbt für sie, verschweigt aber die Schwachstellen nicht.

Ihr Buch ist ein Plädoyer für Pluralismus, Toleranz, Menschlichkeit und "die Neuverhandlung der Pflichten und Rechte der Geschlechter". Man muss nicht in jedem Punkt mit Schmidt übereinstimmen. Aber es ist interessant zu wissen, was sie will. (chk)