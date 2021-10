Heftiger Streit um Wahlumfragen entbrannt

Der Verband der Markt- und Meinungsforschungsunternehmen (VdMI) hat das renommierte OGM-Institut von Wolfgang Bachmayer ausgeschlossen. Bachmayer hatte am Wochenende für den "Kurier" die Sonntagsfrage via Online-Befragung erhoben. Das widerspricht den sich vom VdMI selbst auferlegten Kriterien für Wahlumfragen, die eine reine Onlineumfrage nicht als "repräsentatives Abbild der Wählerschaft" sehen. Bachmayer hält die Regelung für veraltet, er habe nichts gegen telefonische Befragungen, es gebe aber viele qualitative Gründe für "online only".