Heer muss Engagements im Ausland zurückfahren

In der Heeresreform 2010 galt der Fokus den friedenserhaltenden Auslandseinsätzen. Aufgrund "multipler Herausforderungen" rücken seit dem Ukraine-Krieg die Inlandsaufgaben in den Vordergrund. Mit dieser Aussage ließ der Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, Arnold Kammel, beim "Blue Helmet Forum Austria" der "Peacekeeper" (Präsident ist der ehemalige HUAk-Kommandant in Enns, Generalmajor i. R. Nikolaus Egger) in Wien aufhorchen.