Hebein verzichtet auf Mandat, bleibt aber Parteichefin

Auf ihr Gemeinderatsmandat will Hebein aber verzichten.

"Es ist mir wichtig, dass wir Grüne glaubwürdige Politik machen. Wenn der Grüne Klub im Rathaus mehrheitlich kein Vertrauen mehr in mich hat, dann werde ich auch mein Gemeinderatsmandat nicht annehmen – denn ich mache keine halben Sachen", schrieb sie. In einer Klubsitzung am Montag hatte sich Hebein für die Klubführung sowie die Übernahme eines der beiden nicht amtsführenden Stadtratsposten beworben. Die große Mehrheit der 16 Grün-Mandatare verweigerte ihr in allen drei Fällen die Unterstützung.

Hebein berichtete, dass sie in den vergangenen Tagen viel Zuspruch erfahren habe. Sie habe sich wohl zu sehr um Sachpolitik, aber zu wenig um den Aufbau einer Hausmacht im Klub gekümmert.

Am Samstag findet die virtuelle Landesversammlung der Wiener Grünen statt, dort soll Weiteres geklärt werden.