Hausdurchsuchung im Finanzressort für Pilnacek "ein Putsch"

Neue Details gibt es aus den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter anderem gegen Finanzminister Gernot Blümel (VP) wegen des Verdachts der Bestechlichkeit in der Causa Casinos/Novomatic.

So soll sich Blümels Kabinettschef, Clemens-Wolfgang Niedrist, nachdem die Ermittler am 24. Februar im Finanzministerium mit einer Sicherstellungsanordnung für den Mailverkehr aus der fraglichen Zeit vorstellig geworden waren, an Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek gewandt haben. Via Signal schickte Niedrist Pilnacek die Sicherstellungsanordnung, dieser antwortete: "Das ist ein Putsch!! Lauter Mutmaßungen, es muss Beschwerde gegen die HD (Hausdurchsuchung, Anm.) eingelegt werden." Das berichten "Standard", "profil" und ORF. Laut Finanzministerium sei es um die Klärung gegangen, in welchem Ausmaß dieser Anordnung Folge geleistet werden müsse. Pilnaceks Nachfrage geht freilich darüber hinaus: "Wer bereitet Gernot auf seine Vernehmung vor?"

Die Nachrichten hat die WKStA in Pilnaceks Handy gefunden, das am 15. März wegen Ermittlungen in einer anderen Sache beschlagnahmt worden war, woraufhin der Sektionschef suspendiert wurde. Die Suspendierung hat der Disziplinarsenat der Bundesdisziplinarbehörde mittlerweile aufgehoben – angeblich bereits in Kenntnis von Pilnaceks Austausch mit Blümels Kabinett. Das Justizministerium hat noch nicht über einen Einspruch gegen diese Entscheidung entschieden.

Sondersitzung zur ÖBAG

In der Causa ÖBAG haben die drei Oppositionsparteien am Donnerstag eine Sondersitzung des Nationalrats beantragt, die binnen acht Tagen stattfinden muss. SP, Freiheitliche und Neos wollen dabei die Chat-Protokolle von ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) über Schmids Bestellung zum Alleinvorstand thematisieren.

Für den stellvertretenden SP-Klubvorsitzenden Jörg Leichtfried hat das Parlament eine Schlüsselrolle bei der Aufklärung. Es gehe auch um den schwerwiegenden Verdacht, dass der Kanzler im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt habe.