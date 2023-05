Haus der Geschichte Österreich: "Um Erinnerung wird immer gerungen"

"Schutzmantel" zum Gedenken an Opfer des NS-Regimes

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) ist das erste zeitgeschichtliche Museum des Bundes. Seit fünf Jahren ist es in der Wiener Innenstadt, am geschichtsträchtigen Heldenplatz in der Neuen Burg, angesiedelt. Gründungsdirektorin Monika Sommer (48), eine gebürtige Linzerin, Historikerin und Kuratorin, ist aktuell mit drei Themen beschäftigt. Es geht um den künftigen Standort, um den "Hitler-Balkon" und um die Ausstellungen im Jubiläumsjahr. Dass die derzeitige Ausstellungsfläche (700