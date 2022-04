Telegram ist ein kostenloser Nachrichtendienst zur Verwendung auf Smartphones, Tablets und PCs. Benutzer können beliebig oft Videos, Fotos und Sprachnachrichten austauschen. Das soziale Netzwerk wurde 2013 in Russland entwickelt. Sein prominentester Nutzer ist ein erbitterter Gegner Wladimir Putins und sitzt in Kiew: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht auf Telegram und auf anderen Social-Media-Kanälen seine Videobotschaften, die in der ganzen Welt zu sehen sind.