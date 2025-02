Hattmannsdorfer: "Wo bleibt die Manöverkritik bei den anderen Parteien?"

Wann waren Sie überzeugt, dass das nichts mehr wird? Als in der vergangenen Woche Herbert Kickl begonnen hat, Absurditäten zu verbreiten: Die Frage des EU-Fahnenverbots, des Englisch-Verbots bei wissenschaftlichen Arbeiten, gegen das Holocaust-Museum zu sein, Spenden an das Rote Kreuz und die Caritas nicht mehr mehr steuerlich zu begünstigen zu wollen. Da war klar, er spitzt es zu in Richtung Verhandlungsabbruch - was er dann auch gemacht hat. Die FPÖ sagt zu diesen Vorhaltungen, das sei