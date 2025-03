Hattmannsdorfer will Belegpflicht bis 35 Euro heuer abschaffen

Betriebe müssten dann für Beträge bis 35 Euro keinen Beleg mehr ausdrucken. Im Regierungsprogramm wurde für die Abschaffung kein Datum genannt. Wie bereits bekannt, plant die Regierung eine Erhöhung der Basispauschalierung für Gewerbetreibende und Freiberufler sowie eine NoVA-Befreiung für Transporter.

"Bekenntnis zum Unternehmertum"

Ab 2025 soll die Basispauschalierung inklusive Vorsteuerpauschale von 220.000 Euro sowie 12 Prozent auf 320.000 sowie 13,5 Prozent angehoben werden. Ab 2026 ist dann eine Anhebung auf 420.000 Euro sowie 15 Prozent vorgesehen. Ab 1. Juli 2025 wird die Normverbrauchsabgabe (NoVA) für alle leichten Nutzfahrzeuge (N1) wegfallen. Das macht Firmenwagen und Transporter günstiger. "Das geplante Mittelstandspaket ist ein klares Bekenntnis zum Unternehmertum, zu den Leistungsträgern und zum Erhalt von Arbeitsplätzen", so der neue Wirtschaftsminister am Sonntag in einer Aussendung. Ziel sei es, "Österreichs Wirtschaft wieder auf die Überholspur zu bringen".

Weitere Maßnahmen geplant

2026 und 2027 sind weitere Maßnahmen geplant, unter anderem die Vereinfachung von Betriebsübergaben, die Erhöhung des Gewinnfreibetrags von 33.000 auf 50.000 Euro, die Digitalisierung der Unternehmensgründung, die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Vereinfachungen im Betriebsanlagenrecht.

