Hasswelle gegen Zadic: Sobotka und Hofer reagieren

Die Hasskampagne gegen Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in Online-Netzwerken hat gestern, Freitag, auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) auf den Plan gerufen. Es sei Aufgabe der Zivilgesellschaft, gegen solche Dinge aufzustehen, sagte Sobotka in Ö1: "Ich halte das für untragbar." Es sei ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, daher müsse es auch dem Dritten Nationalratspräsidenten ein Anliegen sein, eine "ganz klare Stimme" dagegen zu erheben, sagte Sobotka in Richtung FP-Chef Norbert Hofer. Kommentare von freiheitlichen Politikern gelten als Mitauslöser für die Hasswelle.

"Ich bin gegen alle Hasspostings. Drohungen, Beschimpfungen. Aufruf zu Gewalt gegen Personen bis hin zu Morddrohungen darf nicht ohne Folgen bleiben", sagte Hofer auf OÖNachrichten-Anfrage. Menschen, die in der vermeintlichen Anonymität des Internets andere beleidigen, attackieren und bedrohen, müssten entsprechend der Gesetze zur Verantwortung gezogen werden.

FP-Verfassungssprecherin Susanne Fürst teilte mit, dass auch viele Freiheitliche von Hass im Netz betroffen seien. Vor allem Hofer sei immer wieder Zielscheibe menschenverachtender Äußerungen in sozialen Netzwerken – darunter etliche Morddrohungen und wüsteste Beschimpfungen.

Die FPÖ verwehrt sich dagegen, im Fall Zadic mit Postings beigetragen zu haben. Die Kritik an Zadic habe sich nur darauf bezogen, dass gegen die nunmehrige Justizministerin aktuell noch ein Medienrechtsverfahren laufe. Gegen das erstinstanzliche Urteil wurde Berufung eingelegt.

> Lesen Sie hierzu auch den Kommentar von OÖN-Redakteur Alexander Zens