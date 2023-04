Haslauers Qual nach der Wahl: Eine Koalition jenseits von Blau und KPÖ

Schon am Tag nach einer von herben Verlusten für die ÖVP geprägten Landtagswahl hat die Partei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer die ersten Schritte für eine neue Salzburger Landesregierung gesetzt. Haslauer, der in einer Woche seinen 67. Geburtstag feiert, will trotz des Ergebnisses von 30,4 Prozent (minus 7,4) für die ÖVP eine weitere Amtszeit anhängen.

Drei Varianten

Nach dem Scheitern der Neos an der Fünf-Prozent-Hürde und dem Ende der schwarz-grün-pinken "Dirndl-Koalition" bleiben Haslauer drei Varianten: eine schwarz-blaue Koalition (abgesichert mit 22 von 36 Landtagsmandaten), ein schwarz-rotes Bündnis, das die knappste Mehrheit von 19 Mandaten hätte, und eine neue Dreierkonstellation von ÖVP, SPÖ und Grünen (auch mit 22 Mandaten).

Video: ÖVP-Parteigremien tagen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Haslauer will am Dienstag die Sondierungsgespräche mit dem Team von FP-Landeschefin und Wahlsiegerin Marlene Svazek eröffnen. Für Freitag kündigte der Landeshauptmann eine Sitzung an, in der er seinem VP-Präsidium einen Vorschlag für Koalitionsverhandlungen, die dann nächste Woche starten sollen, unterbreiten will.

"Es ist nicht wahnsinnig viel Zeit, wir haben vier bis fünf Wochen, um das zum Abschluss zu bringen", sagte Haslauer, für den nur eine Variante bereits ausgeschlossen ist. Die KPÖ plus, neben der FPÖ einer der beiden Wahlgewinner, strebt von sich aus die Oppositionsbank an.

"Außerdem käme das für mich aus ideologischen Gründen nicht infrage", ergänzte der Landeshauptmann, der dennoch ein Sondierungsgespräch mit Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl führen will.

Obzwar sich Haslauer davon abgesehen wie in dieser Phase obligatorisch alle Optionen offenhält, soll es im Kreis der Salzburger VP-Spitzen eine klare Mehrheitsmeinung geben. Demnach will man keine Koalition mit der FPÖ eingehen, weil man dahinter den starken Einfluss und die radikale Linie von Bundesobmann Herbert Kickl vermutet. Weil Haslauer selbst an der Spitze dieser Gruppe stehen soll, gilt für Beobachter vor einem Schwenk auf ein derartiges Projekt dessen Rückzug als naheliegend.

Es wäre also keine große Überraschung, wenn Haslauer am Freitag Koalitionsgespräche mit SP-Landeschef David Egger und mit seiner bisherigen LH-Stellvertreterin und Grünen-Spitzenkandidatin Martina Berthold vorschlägt. Bereits bevor die Spitzengremien dieser beiden Parteien Montagabend zusammentraten, hatten Egger und Berthold ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert.

Video: ÖVP analysierte Wahlergebnis

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

KPÖ Zweite in Salzburg Stadt

Der fulminante Erfolg der KPÖ plus, die mit Dankl aus dem Stand 11,7 Prozent erreicht hat, wurde am Montag um einen Detailaspekt erweitert. In Salzburg Stadt erreichte sie 21,5 Prozent (plus 20,3 gegenüber 2018) und landete damit hinter der ÖVP (24,8 Prozent) auf Platz zwei.

Nach den KP-Erfolgen bei der Graz-Wahl, die Elke Kahr 2021 in den Bürgermeistersessel verhalf, und dem Achtungserfolg, den Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny (alias Marco Pogo) im Vorjahr bei der Bundespräsidentenwahl, liefert Dankl nun den nächsten Anstoß für Spekulationen auf Bundesebene.

Ab sofort und bis zur nächsten Nationalratswahl spätestens im September 2024 beschäftigt Beobachter ebenso wie Parteistrategen die Frage, ob sich bis dahin eine linkspopulistische Partei oder auch Wahlplattform für ein bundesweites Projekt formieren könnte.

Wähler strömen von Schwarz zu Blau

Den größten Anteil am Rekordergebnis der FPÖ in Salzburg (25,8 Prozent) hatten ehemalige VP-Wähler, von denen 19.000 zu Blau gewechselt sind. 5000 blieben der Partei von Marlene Svazek netto aus dem Nichtwählersegment, so die Sora-Wählerstromanalyse für den ORF.

Abseits der Verluste an die FPÖ bekam die ÖVP 7000 Nichtwählerstimmen und 4000 von den Neos. 67 Prozent der Stimmen von 2018 wurden gehalten. So konnte die Partei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer den ersten Platz (30,4 Prozent) halten.

Die KPÖ plus (11,7 Prozent) fischte in allen Lagern. Je 8000 Stimmen kamen von SPÖ und Grünen, je 3000 von ÖVP, FPÖ und Neos plus 5000 Nichtwähler.Womit die SPÖ (17,9 Prozent) und die Grünen (8,2 Prozent) ihre größten Verluste Richtung KP zu verdauen hatten. Gewonnen hat die SPÖ 7000 Stimmen aus dem Nichtwählerlager und 3000 von der FPÖ. Die Grünen konnten 4000 Nichtwähler überzeugen und 3000 von den Neos (4,2 Prozent), die in alle Richtungen verloren.Keine Änderung bringt die Salzburg-Wahl im 61-köpfigen Bundesrat, wo es weiter heißt: ÖVP 25, SPÖ, 18, FPÖ 11, Grüne 6 und Neos 1 Mandat.

Mehr zum Thema Innenpolitik So haben die Salzburger Gemeinden gewählt SALZBURG. In der Stadt Salzburg liegt die KPÖ plus sogar auf Rang zwei. Ein Überblick über die Ergebnisse in den Gemeinden. So haben die Salzburger Gemeinden gewählt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.