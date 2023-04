Haslauer will am Freitag seine Partner küren

Absteigend nach der Stimmenstärke soll es heute mit der SPÖ und ihrem Vorsitzenden David Egger und danach mit der Grünen-Landessprecherin Martina Berthold weitergehen.

Laut Haslauer will man bei den Gesprächen schauen, "ob sich bei schwierigen Themen Gegensätze überwinden lassen oder nicht". Am Freitag will Haslauer dem VP-Landespräsidium seinen Koalitionsvorschlag vorstellen. Denkbar sind drei Regierungskonstellationen: ÖVP und FPÖ, die mit 22 der insgesamt 36 Landtagsmandaten über eine solide Mehrheit verfügen würde, eine ÖVP-SPÖ-Koalition mit 19 Mandaten oder eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Grünen, die ebenfalls auf 22 Abgeordnete käme. Eine Regierungszusammenarbeit mit der KPÖ plus wurde von beiden Seiten ausgeschlossen.

Neos-Team trat zurück

Szenenwechsel: Nachdem man am Sonntag aus dem Landtag geflogen war, ist das komplette Landesteam der Salzburger Neos mit Chefin Andrea Klambauer zurückgetreten. Bis zur Neuaufstellung werde die Landesgruppe von Wien aus geführt, verkündete Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos gestern. Der "Neustart" soll bis zum Herbst erfolgt sein.

