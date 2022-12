Harte Kritik nach Österreichs Schengen-Veto

Einen Tag nachdem Innenminister Gerhard Karner (VP) mit seinem Veto in Brüssel den Beitritt von Rumänien und auch Bulgarien zum EU-Schengenraum blockiert hatte, griff Bukarest am Freitag zum stärksten Mittel des Protests auf diplomatischer Ebene. Das rumänische Außenministerium berief seinen Botschafter in Österreich, Emil Hurezeanu, für Konsultationen ins Heimatland – was in solchen Fällen schwere bilaterale Verwerfungen signalisiert.