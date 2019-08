Harte Bandagen rund um das Fairness-Abkommen

Die Debatte rund um ein mögliches Fairness-Abkommen zwischen den Parteien gehört schon zur Folklore bei jedem Wahlkampfauftakt.

Selten zuvor aber hat sich dabei schon so deutlich abgezeichnet, dass das Bemühen um einen Fairness-Pakt nahezu aussichtslos ist. Zu tief sind derzeit die Gräben und zu groß das Misstrauen.

So hat SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda am Montag eine Initiative für ein Abkommen gestartet, zu der es jedoch in einem ersten Schritt lediglich von den Grünen und den Neos eine positive Resonanz gab.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hingegen nannte Drozdas Angebot gestern ein "Ablenkungsmanöver". Die FPÖ werde einen fairen Wahlkampf führen und sich keiner Leute wie Silberstein & Co bedienen, wie das die SPÖ einst gemacht habe, so Vilimsky.

Diese Ablehnung der FPÖ nannte wiederum ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer als Grund, warum man das Angebot der SPÖ als "hinfällig" betrachte. Allerdings lässt sich die ÖVP das Fenster noch ein wenig offen. Man sei gesprächsbereit, wenn die SPÖ Bedingungen erfülle – unter anderem eine öffentliche Entschuldigung des Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer, weil dieser laut Nehammer ein mutmaßlich gefälschtes E-Mail über Parteispenden öffentlich gemacht habe.

Die Antwort der ÖVP zeige ihm, dass dort "keine Bereitschaft für Fairness vorhanden" sei, sagt Drozda. Offenbar könne man mit den "Ibiza-Koalitionären" FPÖ und ÖVP nicht über das Thema Fairness reden. Drozda will nun mit den Grünen und den Neos einen Pakt schnüren. Unter diesem werde er dann zwei Unterschriftszeilen für die ÖVP und die FPÖ frei lassen – dann werde man ja sehen, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Der rote Vorschlag für ein Fairness-Abkommen beinhaltet unter anderem die Einhaltung der gesetzlichen Wahlkampfobergrenze, die Einrichtung eines Weisenrates, den Verzicht auf Dirty Campaigning, persönliche Diffamierungen und Störaktionen sowie Strafen bei Verstößen gegen diese Fairness-Regeln.