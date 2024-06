Handy-Sicherstellung: Nächster Koalitionsstreit

Bei Gesetzen, die die Justiz betreffen, gelten üblicherweise besonders hohe Standards. Nicht so bei der geplanten Reform der Handy-Sicherstellung und der Strafprozessordnung. Hier hatten ÖVP und Grüne nur eine zweiwöchige statt einer sechswöchigen Begutachtungsfrist vorgesehen. Der Aufschrei war enorm.

Am Dienstagnachmittag reagierte nun Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf die Kritik. Sie hatte zuvor Vertreter der Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften und der Wissenschaft getroffen. „Ich nehme die Bedenken der Experten und Expertinnen sehr ernst. Ich bin mir sicher, das tut auch die ÖVP“, sagte Zadic. Die Justizministerin kündigte an, dass die Begutachtungsfrist, in der Institutionen und Interessenvertreter zu den geplanten Gesetzesänderungen Stellung nehmen können, auf sechs Wochen verlängert wird. Damit geht sich der Beschluss des Gesetzes, der für 3. Juli im Nationalrat vorgesehen war, nicht mehr aus.

Die Präsidenten der vier Oberlandesgerichte – Linz war durch Erich Dietachmair vertreten – hatten bereits zuvor in einem Schreiben gefordert, das Gesetz am letzten Plenartag vor der Wahl, am 18. September, zu beschließen.

Doch die Volkspartei sieht das anders. „Der Initiativantrag wurde vergangene Woche mit den Stimmen der Grünen im Justizausschuss beschlossen. Die Beschlussfassung erfolgt im Rahmen des nächsten Plenums“, hieß es aus dem Büro von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP). Der Zeitplan sei ambitioniert, aber man sei davon ausgegangen, dass der Gesetzestext mit den Stakeholdern der Justiz akkordiert sei.

Damit könnte am 3. Juli genau jenes Chaos einsetzen, vor dem Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) unlängst noch gewarnt hatte: Grüne und ÖVP könnten gegeneinander stimmen, was eigentlich ein Koalitionsbruch wäre.Zuspruch von der SPÖ



Von der SPÖ erhält Zadic jedenfalls Zuspruch. „Es ist gut, dass Zadic eingelenkt hat und die Justiz nicht geschwächt wird“, sagte SP-Justizsprecherin Selma Yildirim.

Einen Zeitdruck gibt es: Die Reform der Handy-Sicherstellung wurde nötig, nachdem der Verfassungsgerichtshof die bisherige Praxis im Dezember 2023 als verfassungswidrig beurteilt hatte. Künftig ist eine richterliche Genehmigung für eine Sicherstellung von Smartphones nötig. Es muss festgelegt werden, welche Daten aus welchem Zeitraum ausgewertet werden. Bis Jahresende muss das Gesetz repariert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner