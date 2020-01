Haimbuchner lobt Doskozil und hält an Hofer fest

"Hans Peter Doskozil hat mit seinem glaubwürdigen, authentischen und positiven Einsatz dieses Ergebnis erzielt": Dieses Lob für Burgenlands SP-Landeshauptmann und Wahlgewinner kommt von Manfred Haimbuchner.

Oberösterreichs FP-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter sieht gleichzeitig im Ergebnis der FPÖ bei der Burgenland-Wahl "keine Katastrophe" – obwohl ein Drittel der Stimmen verloren ging. Denn 2015, als im Burgenland zuletzt gewählt worden war und die Freiheitlichen einen Höchstwert erreicht hatten, sei angesichts der Flüchtlingskrise ein "Ausnahmejahr" gewesen, sagt Haimbuchner. Das trifft auch auf Oberösterreich zu, wo sich damals die FPÖ auf 30 Prozent verdoppelte. Im Herbst 2021 ist wieder Landtagswahl in Oberösterreich. Haimbuchners Ziel: "Stabile zweite Kraft bleiben." Auch er wolle das mit Authentizität und Glaubwürdigkeit schaffen. Und: "In eineinhalb Jahren kann noch viel passieren, die Politik ist so volatil geworden."

OÖN-TV Talk zum Hoch der SPÖ im Burgenland OÖN-Politikredakteur Alexander Zens erläutert, was der Wahlsieg von Hans-Peter Doskozil im Burgenland für die SPÖ, aber auch für Pamela Rendi-Wagner bedeuten kann.

Nur Oberösterreichs FPÖ ist noch in einer Regierungskoalition vertreten (mit der ÖVP) – nach dem Aus für Türkis-Blau auf Bundesebene und Rot-Blau im Burgenland. Niederösterreichs FPÖ ist wegen des Proporzes in der Landesregierung vertreten, aber nicht in einer Koalition. Niederösterreichs ÖVP hat ebenfalls eine Absolute.

Beobachter gehen davon aus, dass Haimbuchners Gewicht in der Bundespartei daher zunimmt, auch weil das Burgenland die Heimat von Parteichef Norbert Hofer ist. Aber Haimbuchner bleibt im OÖN-Gespräch dabei: "Ich schließe aus, Bundesparteiobmann zu werden." Hofer habe seine volle Unterstützung. Er werde sich inhaltlich stark einbringen. Es gehe darum, das Vertrauen, das im vergangenen Dreivierteljahr verloren gegangen sei, zurückzugewinnen.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at