Am Dienstag tagen der Bundesparteivorstand und das Präsidium der FPÖ in Wien. Auch Oberösterreichs Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner wird dabei sein. Und er kündigte am Montagabend gegenüber den OÖNachrichten an: „Es wird zu einer Suspendierung von Heinz-Christian-Strache kommen.“ Daran führe kein Weg vorbei.