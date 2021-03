Landesparteichef Manfred Haimbuchner teilt auf OÖN-Anfrage mit: "Ich will nicht darüber philosophieren, was unser Nationalrats-Klubobmann auf einer Corona-Demo sagt, genau so wenig wie der Landeshauptmann vermutlich darüber philosophieren will, was sein Parteifreund Kurz zur Hygiene Austria sagt. Wir haben beide viel echte politische Arbeit für Oberösterreich zu erledigen." Die Bundes-VP forderte Kickl zum Rücktritt auf. VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer "begrüßt" dies.