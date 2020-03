Hagenberger Forscher zur Krise: "Wir gewinnen Zeit"

Eine profunde Einschätzung der Corona-Krise kommt von der Fachhochschule Hagenberg. Nach deren Modellrechnungen liegt die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen richtig.

"Was unsere Regierung aktuell versucht – und das halte ich für sehr intelligent –, ist, einen Verlauf anzustreben, der für die Gesellschaft bewältigbar sein sollte", sagt Michael Affenzeller, Professor für Maschinelles Lernen. Gemeinsam mit Stephan Winkler, Professor für Bioinformatik, hat er den Verlauf der Corona-Infektionen simuliert. Fazit: Änderungen der Verhaltensweisen der Bevölkerung führen zu deutlich veränderten Verläufen in der Zahl der Angesteckten (siehe Grafik rechts).

In der Modellrechnung erwies sich die Variable alpha als zentral. Sie beschreibt die Anzahl der Kontakte unter Menschen in Kombination mit der Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. "Alpha lässt sich durch unser Verhalten beeinflussen", erklärt Mathematiker Affenzeller. "Weniger Kontakte und weniger Ansteckungswahrscheinlichkeit, etwa durch Händewaschen und Abstand halten, führen zu viel flacheren Verläufen", ergänzt Winkler. Zudem ließe sich der Gipfel in der Infiziertenkurve verschieben. "Wir gewinnen also Zeit."

Die Simulation geht davon aus, dass ein Infizierter statistisch gesehen 2,4 Menschen ansteckt. Gelingt es, diese Basisreduktionszahl unter 1 zu senken, "kann die Krankheit eingedämmt werden", sagt Affenzeller. Für Maßnahmen sei es nie zu spät. Es zeige sich in der Simulation, dass durch Nachschärfung von Maßnahmen, die alpha senken, die Verlaufskurve erneut einen Knick nach unten bekäme. Der Unsicherheitsfaktor im Modell sei die Inkubationszeit von fünf bis zehn Tagen. In der Realität werde es zu Mischformen dieser Kurven kommen, so die Mathematiker: "Langfristig helfen gegen ein solches Virus nur flächendeckende Impfungen, um die Herdenimmunität zu gewährleisten."

Artikel von Klaus Buttinger Redakteur Magazin k.buttinger@nachrichten.at