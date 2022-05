Härteres Vorgehen gegen Deepfakes

Deepfakes seien "die Steigerungsstufe zu Fake News", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Deepfakes von Politikern bergen "ein erhebliches Risiko" und "stellen eine Bedrohung für unsere Demokratie und das soziale Gefüge dar". Ein Nationaler Aktionsplan wurde beschlossen.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sagte, dass die Fakes "extrem gut" gemacht werden – und auch in Echtzeit möglich seien. Wie etwa in den Niederlanden, wo Mitgliedern des Parlaments vorgegaukelt worden sei, sie würden sich in einer Videokonferenz mit dem russischen Oppositionellen Alexej Nawalny befinden. "Sie mussten feststellen, dass das ein live erstelltes Deepfake war."

Ein Beispiel für ein Deep-Fake-Satireprojekt (Archivbericht aus dem Jahr 2020):