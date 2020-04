Das Finanzministerium hatte in der vergangenen Woche die Richtlinien dafür fertiggestellt. Insgesamt steht für betroffene Kleinunternehmer ein 2 Milliarden Euro schwerer Fördertopf zur Verfügung. Aus dem Härtefallfonds ist in einer ersten Phase bereits eine Soforthilfe von in der Regel 1.000 Euro gezahlt worden. Bisher gab es rund 130.000 Anträge, mehr als 110 Millionen Euro wurden schon ausbezahlt. Für die zweite Phase gibt es unter http://wko.at/haertefallfonds seit Donnerstag, den 16.