Hält die Kassenreform? VfGH-Entscheidung am Freitag

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Mit Spannung wird seit Tagen darauf gewartet, wie der VfGH in Sachen Kassenreform entscheidet. Morgen, Freitag, ist es soweit. Das Höchstgericht verkündet das Urteil um 10.30 Uhr öffentlich, wie am Donnerstagnachmittag mitgeteilt wurde.Mit der Kassenreform werden die 21 Sozialversicherungsträger zu fünf zusammengelegt. Die Gremien in der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), die aus den neun Gebietskrankenkassen entsteht, werden paritätisch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt - das heißt, die Mehrheit der Arbeitnehmer ist weg. Wirksam werden soll das Ganze mit 1. Jänner 2020.Die Einschätzungen, ob der VfGH das Gesetz durchwinkt, teilweise aufhebt oder ganz kippt, gehen weit auseinander. Letzteres gilt aber als am unwahrscheinlichsten. Viele Beobachter erwarten, dass manche Teile repariert werden müssen.14 Verfassungsklagen hatte es gegen das umstrittene Gesetz gegeben, eine davon hatte der Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, Albert Maringer, eingebracht. Zwei Tage wurde im Oktober öffentlich verhandelt, nun kamen die Verfassungsrichter zu einer Entscheidung.