Hacklerregelung könnte wieder fallen

Seit Jahresanfang gilt wieder die Hacklerregelung: Diese erlaubt Personen nach 45 Arbeitsjahren mit 62 Jahren ohne Abschläge von bisher 12,6 Prozent in Pension zu gehen. Doch diese sehr begünstigte Frühpension könnte schon bald wieder aufgehoben werden. Im ORF kündigte Kanzler Sebastian Kurz (VP) eine Reparatur an: "In dieser Form wird es nicht bleiben, weil die Regelung eine unfaire ist."

Im Pressefoyer nahm der grüne Vizekanzler Werner Kogler etwas Tempo heraus, doch auch er sprach sich klar für eine Änderung aus. "Eine Regelung nur für Männer, da sträubt sich was in mir", sagte Kogler. Da das gesetzliche Frauenpensionsalter noch bei 60 Jahren liegt, greift die Hacklerregelung derzeit nur für Männer. Kogler forderte, Maßnahmen für Frauen, vor allem für jene, die eine niedrige Pension beziehen, zu setzen. Eile, die Hacklerregelung aufzuheben, hat er keine: "Das steht nicht unmittelbar an." Man werde sich der Sache im Laufe des Jahres widmen. Finanzminister Gernot Blümel (VP) assistierte: Man werde sich die budgetären Effekte dieser Frühpension ansehen.

SPÖ und FPÖ sprachen von einem "Anschlag auf die Arbeitnehmer". Statt das Pensionssystem zu verbessern, würden Verschlechterungen für Arbeiter vorgenommen, sagte der Chef der SP-Gewerkschafter, Rainer Wimmer. Dass für klassische "Hackler" ohnehin die Schwerarbeiterregelung gilt, fügte er nicht hinzu. Von den Oppositionsparteien begrüßten einzig die Neos eine Abschaffung.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at