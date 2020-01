Hacklerregelung: Anschober legt sich noch nicht fest

16 Jahre war Rudi Anschober Landesrat in Oberösterreich, seit Dienstag ist er Sozialminister. Am Donnerstag lud der Grün-Politiker zu einer Pressekonferenz in Linz, um Bilanz zu ziehen. Letztlich ging es aber auch um die Zukunft. Denn in Anschobers Zuständigkeit fällt die seit Jahresbeginn geltende Hacklerregelung, über die derzeit debattiert wird.

Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatten am Mittwoch angedeutet, dass die Hacklerregelung, mit der 62-Jährige nach 45 Arbeitsjahren abschlagsfrei in Pension gehen können, wieder zurückgenommen werden soll. Anschober wollte sich dazu gestern jedoch nicht festlegen. Er kündigte eine "Sachentscheidung" an und will den für März avisierten Bericht der Alterssicherungskommission zur langfristigen Finanzierbarkeit des Pensionssystems abwarten. Es gehe darum, mit dem eingesetzten Budget die bestmögliche Lösung zu erreichen, sagte Anschober.

Kritik kam von SPÖ und FPÖ. Beide verlangen, dass die Hacklerregelung bleibt. Menschen müssten sich auf die Politik verlassen können, sagte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner. FP-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch warf Anschober vor, sich den "machtpolitisch offensichtlich alles bestimmenden ÖVP-Wirtschafts- und Finanzlobbyisten" unterworfen zu haben.

Anschobers Rückblick war teils emotional und von Stolz geprägt: "Es schließt sich ein Kreis." 1990 startete er im Nationalrat (bis 1997), jetzt ist er Minister. Dazwischen liegen sechs Jahre im Landtag und 16 Jahre als Landesrat. Eine "rot-weiß-rote" Regierung, wie sie sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen wünscht, "war in Oberösterreich spürbar in weiten Bereichen, das möchte ich mitnehmen und hoffen, dass das in Wien realisierbar ist", sagte Anschober.

Rudi Anschober - Neuer Sozialminister 16 Jahre lang war Rudi Anschober für die Grünen in der Landesregierung, am Donnerstag hat er in Linz auf seine Amtszeit zurückgeblickt.

Pühringer gratulierte rasch

Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer (VP), mit dem er 2003 die erste schwarz-grüne Landeskoalition bildete und von dem er viel gelernt habe, sei nun unter seinen ersten Gratulanten gewesen, so Anschober. Als herausragend in der Regierungsarbeit in Oberösterreich bezeichnete Anschober den umweltschonenden Ausbau der voestalpine, die Allianz der Regionen gegen gentechnisch verändertes Saatgut und die Initiative "Ausbildung statt Abschiebung".

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at