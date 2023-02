Spionage, kreative Pausen und ein Prozess: Was uns diese Woche erwartet

Nicht nur Niederösterreichs Schüler haben in der kommenden Woche "Energieferien", auch die Landespolitik legt in dieser Woche eine Pause ein. Bereits in der Vorwoche hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihr ÖVP-Regierungsteam benannt, nach den Ferien wird es mit der Regierungsbildung weitergehen. "Ich glaube, dass Mikl-Leitner mit der SPÖ ein Abkommen schließen wird.

Dass die FPÖ zum Zug kommt, halte ich eher für unwahrscheinlich", sagte OÖN-Redakteur Christoph Kotanko am Montag im "Guten Morgen Österreich"-Studio. Das habe auch mit der umstrittenen Aussage von Intergrationslandesrat Gottfried Waldhäusl über eine Schülerin mit Migrationshintergrund zu tun. "Mit diesen Äußerungen hat er sich ins Out geschossen."

Außenpolitisch interessant ist in dieser Woche die morgige Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden. Dieser werde laut Kotanko eine "Aufwärmrunde" zu seinem Präsidentschaftswahlkampf starten und über Industriepolitik sowie wirtschaftliche Themen sprechen. Auch außenpolitisch gibt es nach dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons viel Diskussionsbedarf.

Am Mittwoch steht der mit Spannung erwartete Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister auf dem Programm. Angesetzt ist er für 10 Uhr, ein Urteil sei schon um 13 Uhr zu erwarten, weil nur ein IT-Sachverständiger und ein psychiatrischer Gutachter angehört werden. Mit einer harten Strafe rechnet der OÖN-Redakteur nicht. "Ich vermute, dass es auf eine Bewährungsstrafe hinauslaufen wird, weil Teichtmeister gegenüber den Behörden geständig und kooperativ ist, sagt Kotanko.

