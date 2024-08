Grundwehr- oder Zivildienst? Der Kampf um die jungen Männer

An der Linzer Garnisonstraße 36 führt kein Weg vorbei. Diese Regel gilt seit Jahrzehnten für jeden oberösterreichischen Mann, der sein 18. Lebensjahr erreicht. In jener Straße befindet sich der Sitz der Stellungskommission des Bundesheeres, wo der Gesundheits- und Geisteszustand junger Männer und damit ihre Tauglichkeit für den Wehrdienst geprüft wird. Während an zwei Tagen Blutwerte, Koordination und Sehkraft gemessen werden, drängt sich die Frage auf: Bundesheer oder Zivildienst?