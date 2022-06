Grüner Rassismus-Vorwurf an ÖVP-Generalsekretärin

Sachslehner ließ am Pfingswochenende via Presseaussendung verlauten, dass Österreich an der Zahl der Asylanträge leide. Zudem solle zwischen ukrainischen Flüchtlingen und Flüchtlingen aus anderen Ländern unterschieden werden. Letztere würden meist aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich wollen - obwohl etwa in Syrien nach wie vor Krieg herrscht und in Afghanistan die Taliban eine Schreckensherrschaft errichtet haben. Die Botschaft verbreitete sie auch auf Twitter:

Konkret schrieb Sachslehner: "Insgesamt wurden heuer bereits um die 16.000 Asylansuchen gestellt, und das nur im ersten Jahresdrittel. Die allermeisten Asylwerber stammen aus Afghanistan & Syrien. Damit leidet Österreich an der pro Kopf zweithöchsten Belastung durch Asylanträge in der gesamten EU." Die EU dürfe sich von der notwendigen Nachbarschaftshilfe für die Ukraine nicht blenden und dazu verleiten lassen, die Grenzen für alle Migranten zu öffnen.

Scharfe Kritik der Grünen

Vonseiten des grünen Koalitionspartners kam umgehend scharfe Kritik: Eva Ernst-Dziedzic, Migrations-Sprecherin der Grünen im Parlament, warf der ÖVP-Politikerin via Twitter "offen rassistische Polemik" vor. Zudem und sprach sie von "Ablenkung auf dem Rücken der Schwächsten" und spielte damit wohl auf die diversen ÖVP-Affären der jüngeren Vergangenheit an.

Lukas Hammer, ebenfalls Grünen-Nationalratsabgeordneter und Klimaschutz-Sprecher, twitterte: "Ich leide bei so viel Menschenverachtung in einem Tweet."

Widerspruch von Expertenseite

Von Expertenseite kam ebenfalls Widerspruch zu Sachslehners Behauptung, nicht-ukrainische Flüchtlinge würden aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich wollen: Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination twitterte: "Tatsächlich ist der Schutzbedarf der Antragsteller:innen sehr hoch" und er sei bei den Anträgen von Syrerinnen und Syrern sowie von Afghaninnen und Afghanen unbestritten. Zudem kritisierte er, dass die Grundversorgung der Vertriebenen aus der Ukraine oft nicht funktioniere.

Außerdem würden pro Verfahren mehrere Entscheidungen gefällt, daher müsse man hier aufpassen, dass man nicht Entscheidungen mit der Zahl der Personen gleichsetze.

Am Sonntag wurde bekanntgegeben, dass die Zahl der Asylanträge mit rund 16.000 Ansuchen im ersten Jahresdrittel 2022 in Österreich stark gestiegen ist und damit höher ist als übers ganze Jahr gerechnet jeweils in den vergangenen Jahren. Allerdings waren die Zahlen 2020 und 2021 coronabedingt sehr niedrig.