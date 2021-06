Grüner Pass: Mückstein rechtfertigt Verzögerung

Wolfgang Mückstein (Grüne) hat die Verzögerung beim ursprünglich für den 4. Juni angekündigten elektronischen Grünen Pass mittels QR-Code gerechtfertigt. Bei den Impfzertifikaten brauche es noch ein bisschen, weil dahinter die komplizierteste Datenbank stehe, sagte er. "Ziel ist der 1.7., da muss der Grüne Pass in Europa funktionieren."

Diese Woche werde jedenfalls die Möglichkeit, QR-Codes für Getestete und Genesene auf die Zertifikate zu drucken, implementiert, das werde "diese Woche schon funktionieren". "Für den QR-Code auf den Impfzertifikaten braucht es noch ein bisschen, weil da die komplizierteste Datenbank dahintersteckt." Wichtig sei, dass es datenschutzkonform eingeführt wird und die Usability für die Bürger gegeben sei.

Video: Das Statement von Gesundheitsminister Mückstein nach dem Ministerrat

Analoge Nachweise weiterhin gültig

Die elektronische Lösung werde zusätzlich zu den analogen Möglichkeiten, die man bereits jetzt zum Nachweis der 3G habe, "schrittweise eingeführt". Wichtig sei auch, dass auch in Zukunft alle analogen Nachweisarten weiter gültig sein werden, erinnerte Mückstein daran, dass der Grüne Pass in Papierform ja schon seit 19. Mai existiert. Die elektronische Form soll vor allem jüngere und technik-affine Menschen ansprechen - und vor allem bei großen Veranstaltungen die Verifizierung beim Eintritt vereinfachen, so der Minister.

EU-weiter Pass abgesegnet

Die Einführung des EU-weiten Zertifikats befindet sich auf den letzten Metern. Am Dienstag billigten die EU-Abgeordneten mit überwältigender Mehrheit die entsprechenden Gesetzesentwürfe, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit braucht es nur noch die formelle Zustimmung der EU-Staaten, bevor die Regelung rechtzeitig zur Urlaubsaison ab 1. Juli für zwölf Monate gelten kann.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zeigte sich zufrieden. "Es ist eine sehr gute Nachricht, weil mit Juli mit der Einführung des europaweiten Grünen Passes die Reisefreiheit dann für Hunderte Millionen Europäer möglich ist" - dies habe eine große Bedeutung für das Tourismusland Österreich.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) rief die Bevölkerung im Pressefoyer dazu auf, die Immunisierung vorzunehmen: "Lassen Sie sich impfen". "Ich bin seit letzter Woche geimpft, das geht schnell, tut nicht weh."

Video: Grüner Pass startet in Österreich mit zwei "Gs"

Tests: EU steuert 100 Millionen bei

Das kostenlose, EU-weite COVID-Zertifikat soll mittels QR-Code Aufschluss darüber geben, welchen Impfstoff der Inhaber beziehungsweise die Inhaberin erhalten hat und ob es eine oder bereits zwei Dosen sind. Zudem sollen auch Informationen zu frischen Tests und durchgestandenen Corona-Infektionen hinterlegt werden. Der Nachweis wird auf Papier oder digital ausgestellt.

Damit soll das Reisen innerhalb Europas wieder deutlich einfacher werden. Mitgliedsstaaten können für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete dann nur bei entsprechender Infektionslage weitere Beschränkungen wie eine Quarantäne einführen. Kostenlose Testmöglichkeiten in allen EU-Staaten, wie es das EU-Parlament forderte, werden zwar nicht verpflichtend sein. Die EU-Kommission sagte aber 100 Millionen Euro für die Finanzierung von Tests zu.

Grüne skeptisch

Die österreichischen Grünen enthielten sich der Abstimmung im EU-Parlament. Die Grünen-Abgeordnete Sarah Wiener sagte zur Begründung, es sei unsicher, ob das Virus noch von Geimpften und Genesenen übertragen werden könne. Gegen das Zertifikat votierten die Freiheitlichen. Neben dem generellen gefährlichen Vorstoß hin zu einer Zweiklassengesellschaft, die aus Geimpften und Nichtgeimpften besteht, müsse man schon ernsthaft die Sinnhaftigkeit des Zertifikats in Frage stellen, hieß es seitens der FPÖ im EU-Parlament. Die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Neos unterstützten hingegen den europäischen "Grünen Pass".

Das EU-Parlament und die EU-Staaten hatten sich bereits Mitte Mai auf das COVID-Zertifikat geeinigt. Danach müssen formell das EU-Parlament und die EU-Staaten noch zustimmen.