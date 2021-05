Grüner Pass: Kritik und Zweifel am Starttermin

Kommenden Mittwoch soll im Parlament der nationale Grüne Pass auf Schiene gebracht werden. Eine Sondersitzung ist geplant, um die dafür nötige Novelle des Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetzes zu beschließen. Wie berichtet, soll der Grüne Pass mit QR-Code ab 4. Juni den Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder Test geben.

Die Kritik daran, dass mit dem Grünen Pass eine groß angelegte Sammlung von Sozialdaten fast aller Bürger vorgesehen ist, hält aber an. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger lehnt das ab, weil Zweck, Umfang und Dauer der Datenverarbeitung nicht definiert seien. Die Ärztekammer teilt mit, dass die Verknüpfung von Gesundheitsdaten zwar Vorteile etwa für neue Einsatzbereiche von Medikamenten habe, die Pläne des Gesundheitsministeriums aber "deutlich zu weit" gingen. Die Rechtsanwaltskammer sieht den Entwurf verfassungsrechtlich und unionsrechtlich kritisch. Der Gemeindebund moniert datenschutzrechtliche Probleme und den knappen Zeitplan. Zweifel an der Umsetzung hat auch jener Dienstleister, der diese teils verantwortet. In einem internen Schreiben, aus dem der "Standard" zitierte, erklärt der Chef der IT-Services der Sozialversicherung, der Starttermin 4. Juni sei "mutmaßlich nicht zu halten". Das Ministerium betont, dass der Zeitplan einvernehmlich festgelegt worden sei. Dieser sollte halten.

Von einem "spannenden Entwurf" spricht der auf Datenschutz spezialisierte Welser Rechtsanwalt Michael Pachinger von der Kanzlei SCWP Schindhelm: Es seien "wesentliche Datenverarbeitungsgrundsätze" wie Zweckbindung, Datenminimierung und Pseudonymisierung berücksichtigt. "Sicherheitsvorkehrungen nach strengen Vorgaben des Gesundheitstelematikgesetzes" seien erfolgt, eine Risikobewertung in Form einer Datenschutz-Folgenabschätzung sei vorgenommen worden, mit dieser müsse man sich inhaltlich auseinandersetzen.