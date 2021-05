Grüner Pass: Einlenken beim Datenschutz?

EU-weit soll der Nachweis von Corona-Impfung, Corona-Test bzw. Genesung in Form eines QR-Codes voraussichtlich ab 1. Juli gültig sein. In Österreich strebt die Bundesregierung eine Gültigkeit ab 4. Juni an, das entsprechende Gesetz soll am kommenden Mittwoch in einer Nationalrats-Sondersitzung beschlossen werden.

Im Datenschutzrat wurde vor allem jene Gesetzespassage diskutiert, die eine Sammlung von Daten vorgesehen hätte. Der Absatz hätte ein Register vorgesehen, in dem Covid-19-Erkrankte und Geimpfte zusammengeführt werden und mit ihren Daten über das Erwerbsleben, das Einkommen, etwaige Arbeitslosigkeiten, den Bildungsweg, Reha-Aufenthalte und Krankenstände verknüpft werden. Die SPÖ forderte eine Streichung; Auch die Neos forderten, bis Mittwoch das "Datenchaos zu beseitigen". Die FPÖ schloss eine Zustimmung aus.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) plant laut einer schriftlichen Stellungnahme "Anpassungen" und eine "Konkretisierung weiterer Punkte".

"Wissenschaft braucht Daten"

"In dieser Diskussion ist Güterabwägung ganz wichtig", sagt Martin Halla, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik an der Kepler-Uni (JKU), zu den Datenschutzbedenken. Man müsse auch bedenken, "was man gewinnen kann für die Gesellschaft". Die Pandemie griff in alle Lebensbereiche ein. "Um gutes Pandemiemanagement machen zu können, brauchen Staat und Wissenschaft Zugang zu Daten", betont Halla. Damit hätte Österreich im vergangenen Jahr "auch viele Maßnahmen besser evaluieren können" – und eventuell auch einzelne ersparen können.

"Ja, man gibt Daten her, aber man bekommt im Gegenzug auch bessere Politik", meint Halla. Derartige Datennutzung sei etwa in Skandinavien seit langem üblich, "es gab dort keinen Fall von Missbrauch". Es werde auch eine "Pseudonymisierung" vorgenommen, für die Weitergabe an die Wissenschaft gebe es klare Regeln.