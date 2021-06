Grünen-Bundeskongress: Zweifel an der Koalition blieben draußen

Nicht nur, dass es der erste seit Beginn der ersten Grünen-Regierungsbeteiligung auf Bundesebene war.

Unter strengen Covid-Regeln hatte er die Erwartungen eines ersten Stimmungstests für die Koalition mit der Kurz-ÖVP geweckt. Der ist gelungen, wurde demonstriert: Die rund 250 Delegierten demonstrierten Einigkeit, die Reden von Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler sowie des oberösterreichischen Landesrats Stefan Kaineder wurden mit stehendem Applaus quittiert.

Die Koalition mit Türkis wurde, ungeachtet aller Spannungen, nicht in Frage gestellt. Kogler musste sich keiner Wahl stellen. In seiner mehr als einstündigen Rede gab es auch keinen Zweifel an der Koalition: Sich dafür zu entschuldigen, dass man regiere, sei "ein Blödsinn".

Video: Optimistische Worte von Kogler

"Grün wirkt, und deshalb soll Grün regieren" war eine der häufigsten Aussagen Koglers, der ausgiebig grüne Kernthemen, vor allem den Klimaschutz, in den Vordegrund stellte. Es sei "besser, wenn die Richtigen regieren", es seien "außergewöhnliche Zeiten, wir haben außergewöhnliche Verantwortung übernommen". Regieren heiße auch, mit "Rückenwind, Seitenwind und Wind von vorne" konfrontiert zu sein: "Mein Gott, locker bleiben, das ist so." Bei aller Kritik an der ÖVP wollte Kogler nicht den Eindruck erwecken, dass er nicht eine gute Gesprächs- und Arbeitsbasis mit deren Regierungsmitgliedern habe, denn "sonst geht’s nicht mit Regieren".

Zwar hatte sich Kogler nach seinen Worten vorgenommen, "nichts über Mitbewerber zu sagen". Die Auseinandersetzung über Angriffe der ÖVP gegen die Justiz streifte er trotzdem, um wieder "Grün wirkt" entgegenzusetzen: Zwischen dem Recht, sich zu äußern, und Pauschalattacken gegen die Jutiz gebe es einen Unterschied, "und den Unterschied machen wir". "Fürchten" brauche man sich nicht, denn Grünen-Justizministerin Alma Zadic stelle sich hinter die unabhängige Justiz. "Na also, es geht doch", kommentierte er Wortmeldungen der VP-Landeshauptmänner Hermann Schützenhöfer und Thomas Stelzer, die für Einstellen der Angriffe plädierten. Aber keine Spur für eine Gefährdung der Koalition, war Kogler bemüht, zu vermitteln.

Video: Bundeskongress der Grünen - Besuch von Rudolf Anschober

Stefan Kaineder hatte zuvor ebenfalls vom historischen Auftrag gesprochen, das Land in den nächsten 20 Jahren klimaneutral zu machen. "Wir stabilisieren die Republik." Und in Oberöstererich wolle man nach der Landtagswahl "die letzte Ibiza-Koalition" durch Schwarz-Grün ersetzen.

Keine "Urwahl"

In einem Punkt folgten die Delegierten ihrem Parteichef aber nicht: Der Antrag für die"Urwahl" des Bundessprechers verpasste mit 62,7 Prozent Zustimmung überraschend die nötige Zweidrittelmehrheit. Angedacht wäre gewesen, dass künftig die 7.000 Mitglieder der Landesparteien den Bundessprecher bzw. die -sprecherin wählen dürfen und nicht nur die Delegierten des Bundeskongresses.

Auch das Bestimmungsrecht des Bundessprechers über zwei vordere Listenplätze für Bundeswahlen kommt damit nicht. Kritische Stimmen waren am Nachmittag laut geworden, etwa aus den Landesorganisationen von Niederösterreich und Wien.

„Unverzichtbar für die Grünen“

Dank an Anschober: Gegen Mittag traf auch der frühere Gesundheitsminister Rudi Anscho-ber auf dem Bundeskongress ein. „Du hast gezeigt, was es heißt, wenn Grün regiert, und ihm deinen Stempel aufgedrückt“, lobte ihn der Vorarlberger Grünen-Chef Johannes Rauch auf der Bühne als „unverzichtbar“. Zuvor hatten Werner Kogler und Stefan Kaineder in ihren Reden Anschober gedankt.

Anschober selbst trat nicht ans Rednerpult. Kogler versprach ihm und der Ex-Staatssekretärin Ulrike Lunacek zu Ehren ein Sommerfest in Wien. Die Wahl der Nachfolger, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer, durch den Erweiterten Bundesvorstand wurde statutengemäß bestätigt.