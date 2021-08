Grüne Spitze kündigt für Herbst Öko-Offensive an

In den mit der Afghanistan-Krise neu entfachten Asylfragen herrscht die größte Kluft zwischen Türkis und Grün. Bei anderen Themen wie zuletzt der Neuwahl des ORF-Chefs steht die Ökopartei in der Kritik, sich als Steigbügelhalter für die Interessen von Kanzler Sebastian Kurz (VP) einspannen zu lassen. Sigrid Maurer will dennoch weder etwas von Selbstaufgabe noch von Anzeichen einer Entfremdung nach eineinhalbjähriger Koalition wissen. "Es ist großartig, gestalten zu können", resümiert die Grünen-Klubobfrau im APA-Interview.

"Historische Aufgabe"

Für Maurer ist abseits von Migration und Pandemie die "Bewältigung der Klimakrise eine historische Aufgabe". Von der Andeutung des Kanzlers, hier Widerstand zu leisten, "lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen". Schon jetzt habe man mit dem Eisenbahn-Ausbaupaket oder dem Gesetz für Erneuerbare Energie mehr erreicht als in den zehn Jahren davor. Im Herbst werde man das 1-2-3-Ticket und die ökosoziale Steuerreform beschließen. Ebenfalls am Wochenende kündigte Vizekanzler Werner Kogler dabei die Besteuerung von CO2-Emissionen ab Jahreswechsel an. Es sei fixiert, "dass mit 1. Jänner der schrittweise Einstieg in die CO2-Bepreisung kommt und auch die Entlastung", sagte der Grünen-Chef in der "Kronen Zeitung".

Demnach sollen mit Beginn 2022 auch die Lohn- und Einkommenssteuersätze sinken. Unter dem Strich "wird mehr Entlastung da sein".

Maurer will die angesprochenen Ökothemen nicht als türkis-grüne Sollbruchstelle sehen. Ob Steuern, Öko-Investitionen oder die Evaluierung der Straßenbau-Vorhaben der Asfinag: "Wir stellen jetzt Weichen, die nicht mehr reversibel sind."

Auf der Habenseite in der sommerlichen Zwischenbilanz sieht Maurer auch Sozialprojekte. Dazu zählten Erhöhungen bei Mindestpension, Mindestsicherung und Arbeitslosengeld während der Corona-Pandemie. Hinzu kämen großzügige Wirtschaftshilfen, aber auch das Hass-im-Netz-Paket oder das Informationsfreiheitsgesetz, das die VP allerdings wieder "neu durchdenken" wolle.

Grundregeln der Koalition

Sowohl bei der Kür von VP-Wunschkandidat Roland Weißmann zum ORF-Chef als auch bei der Nichtverlängerung des Ibiza-Untersuchungsausschusses haben sich die Grünen auf die Seite der Kanzlerpartei gestellt. Für deren Klubchefin ein logisches Verhalten: In einer Koalition gebe es "ein paar Grundregeln, beispielsweise, dass man nicht gegeneinander stimmt".

Bestätigt fühlt sich Maurer in ihrem optimistischen Befund von den relativ stabilen zwölf Prozent in den Umfragen. Bei der Nationalratswahl 2019 erreichte man allerdings 13,9 Prozent. Nach der bisherigen Bilanz rechne sie bei der nächsten Wahl mit einer Stärkung ihrer Partei.