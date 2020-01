Grüne sagten überraschend deutlich Ja zur Koalition mit der ÖVP

Dass es Kritik geben würde, war von Anfang an klar. Deshalb hatte man vor dem offiziellen Teil beim grünen Bundeskongress am Samstag im Salzburger Kongresshaus zur Möglichkeit geladen, mit den Verhandlern noch einmal in kleiner Runde zu sprechen. Davon machten viele der 270 Delegierten auch Gebrauch, debattiert wurde am Nachmittag trotzdem noch. Heftige Kritik am zukünftigen Regierungspartner kam von der Grünen Jugend: "Wir werden alles tun, damit die ÖVP so schnell wie möglich abgewählt wird", begründete Flora Lebloch ihre Ablehnung. Andere, wie zum Beispiel der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch, riefen zur Einigkeit auf: "Es ist nicht egal, mit wie vielen Prozent dieser Bundeskongress unser Regierungsteam auf die Reise schickt." 50 Wortmeldungen später wurde die Debatte schließlich trotz weiterer gemeldeter Redner geschlossen. 93,18 Prozent votierten schließlich für eine ÖVP-Grün-Koalition. Werner Kogler als Vizekanzler, Alma Zadic, Leonore Gewessler und Rudi Anschober als Minister und Ulrike Lunacek als Staatssekretärin – dieses Personalpaket bekam sogar 99 Prozent Zustimmung.

Der Jubel war groß, die Aufbruchstimmung spürbar. Mehr als einmal war an diesem Tag von einem historischen Ereignis gesprochen worden. Etwa ebenso oft war von Schmerzen die Rede. "Aber wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen", beschwor Bundessprecher Kogler die Delegierten. Das Regierungsprogramm sei der Anfang, nun gehe es an die Arbeit: "Den Weg kennen wir noch nicht, aber wir werden ihn mit euch gehen." Er betonte in seiner launigen Rede, dass man sich auch in den nicht-grünen Ressorts einbringen werde: "Wir haben unser Gewissen nicht an der Garderobe abgegeben."

Entscheidung über Nachfolge

Heute geht es um 11 Uhr zur Angelobung, die auch in den Ländern Konsequenzen nach sich zieht. So hat der grüne Landessprecher Stefan Kaineder für Mittwoch eine Pressekonferenz angekündigt. Er wird seine Kandidatur als Nachfolger von Rudi Anschober als Landesrat bekannt geben. (eiba)

