Grüne Parteispitze ringt um das Ja zum Koalitionspakt

Das Kongresshaus ist ein ungewöhnlicher Tagungsort. Es liegt mitten in der Mozartstadt am Rand des Mirabellgartens.

Außergewöhnlich ist auch der Anlass, der heute 275 Delegierte nach Salzburg führt: Der grüne Bundeskongress entscheidet über die Koalition mit der ÖVP.

Auf der Bundesebene ist das eine Premiere.

"Wir sind am Ende des Anfangs", sagt ein Mitverhandler des Koalitionspakts zu den OÖNachrichten. Die meisten grünen Spitzenleute gehen heute von einer "relativ hohen Zustimmung" aus.

Die Sitzungen der Parteigremien begannen bereits Freitagmittag. Vorbereitet worden waren sie in informellen Gesprächen, bei denen es kritische Worte, aber keine fundamentale Ablehnung gab.

Zunächst war der erweiterte Bundesvorstand am Zug. Die Sitzung war für mindestens sieben Stunden angesetzt. Im Vorfeld gaben sich die Vertreter der Länderorganisationen zuversichtlich, dass es in allen Gremien Mehrheiten für den Koalitionspakt und das Regierungsteam geben wird.

"Ergebnis satt über 50 Prozent"

Ingrid Felipe, Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol, sagte, sie habe bei der Lektüre des Programms "sehr viele sehr positive Punkte" gefunden. Klar sei aber auch: "Das ist ein Koalitionsprogramm, kein Parteiprogramm."

Die Steirerin Sandra Krautwaschl sprach von der "Chance, eine grüne Politik zu realisieren".

Astrid Rössler, Salzburger Ex-Landesrätin und nun im Nationalrat, meinte ebenfalls, es gehe um die Gesamtbetrachtung. Beim Klimaschutz habe man hervorragende Projekte verankern können. Wichtig sei auch das Transparenzkapitel. Salzburgs Landeshauptmann-Vize Heinrich Schellhorn erwartete in den Gremien Ergebnisse "satt über 50 Prozent".

Keine Wortmeldung gab es vor den Sitzungen von Parteichef Werner Kogler. Er wurde im Kongresshaus von den Ministerkandidatinnen und -kandidaten Leonore Gewessler, Rudolf Anschober und Alma Zadic sowie der designierten Staatssekretärin Ulrike Lunacek flankiert. Eine Presse-Erklärung Koglers war für den späten Freitagabend angekündigt.

Der Bundeskongress beginnt am Samstag um 10 Uhr – vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das soll möglichst offenherzige Wortmeldungen ermöglichen. Ab 13 Uhr sind dann auch die Journalisten zugelassen.

Nach einer Kogler-Rede mit folgender Debatte stimmt das höchste Gremium über die Regierungsbeteiligung, den Koalitionspakt und das Regierungsteam ab. Kommt es zum erwarteten Ja, ist der Weg zur Angelobung der türkis-grünen Regierung frei.

Die Hofburg ist bereit

Die Vorbereitungen für die Angelobung der neuen Regierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sind beinahe abgeschlossen. Die letzten Gespräche mit Regierungskandidaten fanden am Freitag in der Hofburg statt.

Die Angelobung der neuen Regierungsmitglieder soll – nach der Zustimmung des grünen Parteitags am Samstag – am Dienstag durchgeführt werden. Der erste Ministerrat dieser Regierung ist für Mittwoch geplant. Am Donnerstag oder Freitag folgt die Regierungserklärung von Kanzler Kurz im Nationalrat.

