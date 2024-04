Grüne: Kogler will wieder kandidieren

"Wir haben drei super Leute. Das werden die kommenden Monate zeigen", hatte der Innsbrucker Bürgermeister, der sich am 14. April selbst der Gemeinderats- und seiner Direktwahl stellen muss, auf die Ministerinnen Alma Zadic und Leonore Gewessler neben Bundessprecher Werner Kogler verwiesen. Der Vizekanzler sah sich durch Willis Aussage nicht in Frage gestellt.

"Wir kennen uns seit Jahrzehnten und arbeiten seit der Gründungsphase gut zusammen", sagte Kogler. Die Grünen seien aber "fast als einzige Partei sehr basisdemokratisch organisiert", das habe Willi zum Ausdruck bringen wollen. "Ich werde am Bundeskongress kandidieren", sagte Kogler. Mit einer Gegenkandidatur rechne er nicht. "Aber es wäre total okay." Gewessler und Zadic haben bereits betont, dass für sie Kogler der Spitzenkandidat sei. Im Hinblick auf die nahe Innsbruck-Wahl sagte der Vizekanzler: "Es schaut so aus, als ob es um Grün gegen Blau gehen könnte".

