Stefan Kaineder wird Spitzenkandidat der Grünen in Oberösterreich für die Nationalratswahl im September. Laut OÖN-Informationen wird der Landessprecher damit ins Parlament in Wien einziehen, vorausgesetzt, die Grünen schaffen es wieder dorthin. Laut derzeitigen Umfragen dürfte das der Fall sein. Kaineder ist seit Anfang April Chef der grünen in Oberösterreich, er folgte Maria Buchmayr.