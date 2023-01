Grüne Jugend attackiert Plakolm: "Klima-Chaos verursacht die ÖVP"

Die erst am vergangenen Wochenende frisch gekürte Spitze der Grünen Jugend hat am Donnerstag ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm attackiert. Zum Anlass nahmen die Bundessprecherinnen Leah Birnbaumer und Rosa Novy Plakolms explizite Kritik an Klimaaktivisten. "Klima-Chaos" verursache vielmehr die ÖVP, "die seit Jahrzehnten jeden effektiven Klimaschutz blockiert und uns mit Vollgas in den Klimakollaps führt", monierten die beiden.

Plakolm hatte scharfe Kritik an den Störaktionen der Organisation "Letzte Generation" geübt. Dieses Verhalten gefährde die öffentliche Sicherheit, lautete ihre Argumentation. Viele Menschen, denen bewusst sei, wie wichtig Maßnahmen für den Klimaschutz sind, würden sich durch solche Aktionen von der Klimabewegung abwenden.

Das stößt der Grünen Jugend sauer auf: "Statt die Proteste von vielen jungen Menschen, die völlig berechtigterweise besorgt um ihre Zukunft sind, zu kriminalisieren, sollte sich die Jugendstaatssekretärin lieber einmal für ein Ende der ständigen Blockadehaltung der eigenen Partei einsetzen", findet Birnbaumer. Die Folgen der Klimakrise seien für alle "immer deutlicher" zu spüren. Am Bundeskongress am vergangenen Wochenende hatte sich die Grüne Jugend unter dem Motto "Höchste Zeit! Für radikalen Klimaschutz." intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.

Mehr zum Thema Innenpolitik "Respektlos": Klima-Kleberin liefert sich Schlagabtausch mit Plakolm WIEN. Aktivistin Martha Krumpeck gegen ÖVP-Politikerin Claudia Plakolm: Im "ZiB 2"-Studio diskutierten die jungen Frauen am Montagabend über die ... "Respektlos": Klima-Kleberin liefert sich Schlagabtausch mit Plakolm

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper