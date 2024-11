Grüne: Judith Pühringer will Spitzenkandidatin für Wien-Wahl werden

Das hat die Partei am Mittwoch in einer Pressekonferenz verkündet. Gewählt wird die Liste im Rahmen einer Landesversammlung im kommenden Februar. Pühringer steht derzeit gemeinsam mit Peter Kraus an der Spitze der Partei, dieser bewirbt sich für den zweiten Listenplatz.

Das Duo Pühringer-Kraus amtiert seit Mai 202,. Vorgängerin Birgit Hebein war von der Partei nach der Wien-Wahl 2020 abmontiert worden. Die SPÖ hatte sich nach dem Urnengang für eine Zusammenarbeit mit den NEOS entschieden - nachdem Rot-Grün Wien zwei Legislaturperioden lang regiert hatte.

Das Wahlergebnis 2020 war für die Grünen durchaus erfreulich. Sie konnten mit 14,8 Prozent ihr bisher bestes Resultat erzielen. Deutlich ernüchternder ist die jüngste Nationalratswahl in Wien verlaufen. Die Ökopartei büßte 8,4 Prozentpunkte ein. Sie landete mit 12,3 Prozent auf dem vierten Platz, knapp vor den NEOS.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper