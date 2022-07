Grüne Gewerkschafter: Quarantäne-Aus "unverantwortlich"

Diese Entscheidung sei unverantwortlich, ohne Not und gegen den Rat vieler Experten durchgeboxt worden, so die Sprecherin der UGE/UG - Alternative, Grüne und Unabhängige Gewerkschafter*innen, Karin Stanger. Damit werde die Verantwortung vom Staat an die Unternehmen und in weiterer Folge an die Arbeitnehmer abgegeben.

"Klar ist jedenfalls: Das Risiko, sich in der Arbeit mit der Virus zu infizieren steigt durch ein Quarantäne-Aus massiv", richten die Grünen Gewerkschafter dem grünen Gesundheitsminister aus. Sie fordern unter anderem die Wiedereinführung der Sonderbetreuungszeit, die mit Anfang Juli ausgelaufen ist. "Führen Sie die Sonderbetreuungszeit wieder ein, Herr Minister Rauch", appelliert Stanger an Rauch. Und sie fordert, dass Long Covid als Berufskrankheit anerkannt wird.