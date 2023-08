Grüne fordern Überwachung der FP-Jugend durch Staatsschutz

Die Empörung über jenes Video, das die Freiheitliche Jugend am Wochenende auf dem YouTube-Kanal "FPÖ TV" veröffentlicht hat, ebbt nicht ab. Am Donnerstag forderte Grünen-Sicherheitssprecher David Stögmüller im Ö1-"Mittagsjournal" die Überwachung der FP-Jugend durch die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN).

In dem zweieinhalb Minuten langen Video wettert die blaue Jugend unter anderem gegen "Regenbogenterror", "Bevölkerungsaustausch" und angeblich "linke" Journalisten wie ORF-Moderator Armin Wolf. Bildern von Ausschreitungen und der brennenden Kathedrale Notre Dame in Paris werden Aufnahmen von Volkstänzen und Soldaten gegenübergestellt. Auch ein Schwenk auf den "Hitler-Balkon" am Heldenplatz und die Empfehlung von Rechtsaußen-Autoren sind Teil der Inszenierung.

Auch Linzer FP-Chef im Video

Im Video sind nicht nur FP-Chef Herbert Kickl, Niederösterreichs FP-Chef Udo Landbauer und der Linzer FP-Chef Michael Raml, sondern auch Mitglieder der rechtsextremen Identitären zu sehen.

Die DSN, die die Identitären als rechtsextrem eingestuft hat, müsse sich auch bei der FP-Jugend "ihrer verfassungsrechtlichen Pflicht bewusst werden und klare Kante zeigen", sagt Stögmüller. In Deutschland werde die AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall und die Thüringer AfD sogar als klar rechtsextrem eingestuft. Warum das in Österreich bei der FP-Jugend nicht so ist, sei für ihn nicht nachvollziehbar. Er hoffe nicht, "dass der Grund ist, dass man sich vor der Landeshauptfrau aus Niederösterreich (Johanna Mikl-Leitner, VP) fürchtet". Mikl-Leitner, die in Niederösterreich mit Udo Landbauers FPÖ koaliert, sagte über das Video: "Es ist nicht meine Aufgabe, jede Internet-Provokation von rechts oder links zu kommentieren und damit auch noch zu bewerben. Für die breite Mehrheit der Mitte ist so etwas jedenfalls sicher nicht normal."

Medienberichten zufolge soll das umstrittene Video bereits von der DSN geprüft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden sein. Das wurde von der DSN nicht bestätigt. Der Verfassungsschutz überwache und analysiere verschiedene Personen und Gruppierungen, "die möglicherweise extremistische oder verfassungsfeindliche Aktivitäten verfolgen". Zu Erhebungen zu konkreten Organisationen, Gruppierungen oder Personen gebe man aber grundsätzlich keine Auskunft.

Kickl sieht "Pseudo-Aufregung"

In der FPÖ hat man kein Problem mit dem Video. "Ich finde das großartig", sagte Parteichef Herbert Kickl in "Österreich". Er sehe im Video nur "junge Menschen, die sich miteinander beschäftigen und einen positiven Zugang zur Heimat und zur Natur haben, denen ihre Kultur etwas wert ist". Er sprach von einer "Pseudo-Aufregung".

In Oberösterreich kritisiert SP-Chef Michael Lindner die "mangelnde Distanzierung" von FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner von den Identitären. Haimbuchner hatte sich im OÖN-Sommerinterview gegen eine "Kriminalisierung" von Bewegungen wie den Identitären ausgesprochen.

